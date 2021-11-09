觀察站／北京提台獨清單 蔡政府炮製「協力者名單」？

空軍退役上將夏瀛洲接受大陸媒體訪問，稱解放軍機在台灣西南空域出現，是在自己國土上巡邏。一番說法引發議論。（本報資料照片）

台灣 空軍退役上將夏瀛洲接受大陸媒體訪問，稱解放軍機在台灣西南空域出現，是在自己國土上巡邏。國防部政戰局隨後在立法院報告，提出中共 以外宣、粉紅、農場及協力等四種模式對台灣實施認知作戰，其中第四種模式，政戰局特別指出，台灣內部也潛伏有「在地協力者」散布不實訊息，影響民心士氣。

這個「在地協力者」的發明不是政戰局，早在反滲透法草案出爐時即有人提出此一概念；但最近一個民間組織IORG又提出新的定義，不久前其共同主持人游知澔表示，大陸對台灣操弄的成功關鍵，即在於台灣的「在地協力者」。

但這些所謂「協力者」又不是主觀為之，這位IORG的主持人說，而是他們的「客觀行為」有助於那些受到操弄資訊的傳播。這些人或對象包括了政論節目、名嘴、主流媒體、社交媒體、即時通訊平台等。

換言之，在這個單位的定義之下，各媒體、網紅、名嘴以至於任何人，都已被一網打盡，可能不知不覺中都成了「在地協力者」，只要他們的「客觀行為」被認定為有助於所謂的受操弄資訊的傳播。

現在，綠委蔡適應就拿著夏瀛洲的觀點，要求國防部徹查，夏的言論與行為是否就是「反滲透法」規範的對象，亦即該法所要規範的中國「在地協力者」。

這一套論述的鋪陳與建構，等於挖了一個很大的坑，可以讓任何人隨時隨刻掉到坑裡，並被「反滲透法」結成的一張大網接住，直接送進牢房。這裡頭明顯地涵蓋了三部曲：第一步是打造「協力者」的概念，建立某種「第五縱隊」的恐怖感；第二步則是指涉「協力者」就是受到中共直接、間接的指揮，甚至無意識地接受了它的指揮的人，讓這些「協力者」成為全民公敵；第三步就是搬出法律，指控這些行為都已經觸犯了「反滲透法」，要求相關單位展開偵查、辦案。

夏瀛洲作為一個曾經護民衛土的空軍上將，只是表達了他的觀點，現在可能莫名其妙地就成了北京 的「在地協力者」，準備供奉到「反滲透法」的供桌上當成第一份祭品。

但這一指控與入罪的步驟與手法跟北京何異？中共認為蘇貞昌等三人是頑固台獨分子，故要追究刑事責任，且終身有效。因為蘇貞昌等的台獨思想與言行是極其頑固的，是冥頑不靈的，所以就已是有罪之人，必須追究他們的刑事責任。夏瀛洲在民進黨眼裡也毫無二致，他的思想與言行不符民進黨的台獨或兩國論主張，是頑固的統派、甚至是紅統，所以要繩之以法。

換言之，被指責為專制極權的北京當局擬製了「頑固台獨清單」同時，自奉為民主自由的蔡英文當局也急著要炮製出一份「協力者清單」。

北京弄了老半天，也就出爐了蘇貞昌等三個人的名單，但以IORG的定義看，協力者的名單大概可以無限長，只要「客觀行為」有助於幫北京宣傳，就是協力者，所有看好解放軍軍力，看衰國軍戰力的小民們都得小心了，你們都是「協力者」的潛在對象！

重要的是，北京當局製作了名單，卻可能抓不到人，至少現在它還沒有能力派出一架無人機就將人綁架走。但一旦上了協力者名單，走向牢房的路可就已經邁出了大大的一步。

這種麥卡錫的操作，只是不斷證明所謂民主自由的虛假與荏弱，蔡政府不相信人民有它自己的智慧可以作出判斷，反而想要越俎代庖出手抓人，至少是意圖恐嚇人民，讓人民閉嘴。

率先將民主自由埋葬，在這座島上建立極權體制的，可能不是急欲吞掉台灣的中共，而是天天叫嚷著自己多麼民主的蔡政府。