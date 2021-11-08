台對陸順差擴大 兩岸經貿依賴續加深
儘管兩岸關係緊張，但中國大陸對台貿易規模、逆差仍持續擴大，兩岸經貿依賴持續加深。據大陸海關總署7日公布數據顯示，2021年前十月，大陸對台灣進出口總值達2662.9億美元，年增27.8%。其中，今年累計對台貿易逆差達1394億美元，較去年同期的1131億美元成長23%。
大陸海關總署數據，10月大陸對台灣進出口總值267.8億美元。其中出口63.9億美元，進口203.8億美元。
另累計今年前十月，大陸對台灣進出口總值2662.9億美元，年增27.8%。其中，出口634.4億美元，年增31.7%，進口2028.4億美元，年增26.6%，今年對台貿易逆差1394億美元。
其他對外數據方面，今年前十月，大陸對美國進出口總值6099.3億美元，年增33.4%，出口4653億美元，年增31.7%、進口1446.3億美元，年增39%，順差達3206億美元，為第三大貿易夥伴。
東協和歐盟方面，今年前十月，大陸對東協進出口總值7033.3億美元規模最大，年增30%，對歐盟進出口總值6703.7億美元，規模排名第二，年增率同樣為30%。
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