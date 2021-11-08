我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

台對陸順差擴大 兩岸經貿依賴續加深

記者陳政錄／台北8日電
大陸海關總署7日公布，2021年前十月，大陸對台灣貿易逆差達1394億美元。（圖：取自新浪網）
大陸海關總署7日公布，2021年前十月，大陸對台灣貿易逆差達1394億美元。（圖：取自新浪網）

儘管兩岸關係緊張，但中國大陸對台貿易規模、逆差仍持續擴大，兩岸經貿依賴持續加深。據大陸海關總署7日公布數據顯示，2021年前十月，大陸對台灣進出口總值達2662.9億美元，年增27.8%。其中，今年累計對台貿易逆差達1394億美元，較去年同期的1131億美元成長23%。

大陸海關總署數據，10月大陸對台灣進出口總值267.8億美元。其中出口63.9億美元，進口203.8億美元。

另累計今年前十月，大陸對台灣進出口總值2662.9億美元，年增27.8%。其中，出口634.4億美元，年增31.7%，進口2028.4億美元，年增26.6%，今年對台貿易逆差1394億美元。

其他對外數據方面，今年前十月，大陸對美國進出口總值6099.3億美元，年增33.4%，出口4653億美元，年增31.7%、進口1446.3億美元，年增39%，順差達3206億美元，為第三大貿易夥伴。

東協和歐盟方面，今年前十月，大陸對東協進出口總值7033.3億美元規模最大，年增30%，對歐盟進出口總值6703.7億美元，規模排名第二，年增率同樣為30%。

台灣 歐盟 美國

上一則

綠委再提廢民國改公元 藍轟去中惡例

下一則

批綠派下駟 藍營要換將 朱立倫向蔡英文下辯論戰帖

延伸閱讀

歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台
新聞評論／國台辦「台獨清單」助攻綠 抗中牌更好用了

新聞評論／國台辦「台獨清單」助攻綠 抗中牌更好用了
「彭帥與副總理」成禁忌 網民拿習仲勳照躲微博審查

「彭帥與副總理」成禁忌 網民拿習仲勳照躲微博審查
大陸禁台灣水果 WTO會議討論 兩岸各說各話

大陸禁台灣水果 WTO會議討論 兩岸各說各話

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回