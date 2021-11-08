馬習會6周年 馬英九憂兩岸情勢險峻籲「英習會」謀和

馬習會6周年，前總統馬英九(右)對目前兩岸情勢險峻感到無比憂慮。圖為2015年馬習會。（本報資料照片）

2015年11月7日舉行的「馬習會」，昨滿六周年。前總統馬英九 表示，站在兩岸歷史高度，回顧過去、展望未來，面對當前複雜國際情勢，他誠摯呼籲兩岸領導人，應著眼於兩岸人民福祉，盡快謀和避戰。

馬英九在臉書貼文指出，很多朋友告訴他，「馬習會」及他執政那八年，是兩岸情勢最穩定、最和平、最繁榮，最能對等尊嚴交流，對中華民族共存共榮最有幫助，也最能堅守台灣 利益的一個階段，「六年後的現在，我為兩岸情勢險峻感到無比憂慮」。

馬英九回憶，當時他與大陸領導人習近平 排除萬難、求同存異，只為了替兩岸建造一座可長可久的跨海和平大橋，「馬習會」是兩岸和解制度化過程中，水到渠成的結果，代表他執政八年，兩岸能透過對話，避免誤判，促進交流，維持兩岸和平繁榮，維護區域安全穩定；最重要的是，兩岸有共同政治基礎「九二共識」，也才有兩岸的互信，「六年前的今天，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰」。

馬英九呼籲大陸當局，站在中華民族立場，無論如何都應以和平方式處理兩岸問題，並尊重台灣民主體制；習近平曾說，希望兩岸「心靈契合」，他認為這是一個可以努力的方向。

馬英九也再呼籲蔡英文總統，既然希望兩岸「共同促成和解及和平對話」，如果還是沒解決困境的良方，那麼就讓兩岸都回到原汁原味、基於中華民國憲法的九二共識，重啟被關閉六年的兩岸和平大橋，「在此基礎上，兩岸領導人會面，為兩岸避戰謀和」。