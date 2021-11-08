新聞評論／美國貌似「友台」提案 推台上抗中前線

國安局長陳明通表示，攻占外離島為中共攻台劇本之一。(本報資料照片)

國安局長陳明通近日證實，中共 內部確曾討論是否攻打東沙島；但即使發生此事，蔡政府任內也絕不可能接受「以戰逼談」。與此同時，國防部長邱國正投書《華爾街日報》，稱「台灣 絕不會向中國投降」；《路透》則發表共軍攻台「六套劇本」，情節從封占金馬、周邊阻絕、空襲到全面攻台，窮盡各種可能。這些情況，顯示台海對峙已從戰爭的「想像」，漸漸發展為成形的「劇本」。

陳明通談「中共打東沙」的可能性，引發一些批評，認為他輕率洩漏情報，可能使台情蒐布建人員陷入險境。尤其，他以「雞屎落土也有三寸煙」來形容台灣不會因中共武力被逼上談判桌，充滿民粹的托大氣味，卻看不出專業上的智勇。他的談話，被很多人誤讀為「蔡英文任內不會發生攻打東沙」，事實上他強調的是「蔡英文不會被逼上談判桌」，言下卻暗示東沙極可能被攻下。這些表述，並不妥當。

陳明通的政治表態輕鬆隨興，相形之下，國防部長邱國正即承受了極大的壓力。中共奪東沙的傳言四起，邱國正日前才嚴正表示，國軍持續強化東沙防務，他並以「我死則國生」勉勵駐島官兵與島共存亡。但面對陳明通以「雞屎論」笑談東沙攻守，東沙駐軍如何想像自己「我死則國生」的壯烈價值？邱國正投書《華爾街日報》，或許只是蔡政府「大外宣」的一環；但國防部長在未戰前向外媒說出「絕不投降」的話，恐怕也不是太鼓舞人心的精準表達，只暴露蔡政府「愛挑釁、先喊冤」的輕率伎倆。

相對的，中共近日推出「台獨頑固分子」清單，點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人，顯得離譜與可笑。這三人雖在口頭上賣力反中，卻非死忠台獨，而是機會主義的「嘴炮台獨」。可見，北京的對台情資偏離事實太遠，將這三人列在台獨大榜，反而幫他們塑造光環。台灣四項公投在即，中共這類「幫倒忙」的舉動必須節制，否則將使自己變成民進黨的最佳啦啦隊。

「奪東沙」的風聲未歇，《路透》隨即遍訪多國將領，撰寫出共軍攻台「六套劇本」，將戰爭場景拉近到馬祖、金門和台灣本島，戰術從占領、封鎖、空襲到全面攻台，無一不備。其中最壞的結局是，如果共軍大舉攻台，並襲擊美國 駐日及關島基地，美日澳聯軍將聯手反擊共軍；數小時內，東亞即將淪為大戰戰場。就算最壞的情況發生的機率極微，但假設外島的馬祖與金門遭共軍封鎖或占領，台灣能吞得下嗎？

路透的六套劇本，或許太過聳動，卻有助於台灣民眾思考自身處境。從馬政府到蔡政府，我們的大陸政策因政黨輪替而有軟硬變化，但至少在自主可控範圍。但隨著美中競爭衝突加劇，川普與拜登不斷把台灣推向美中對峙的前線。在這樣的大形勢下，台灣便逐漸失去了自主的地位，變成了美國主導國際形勢的棋子。

且看，美國共和黨議員最近三天內便推出兩項與台灣有關的法案，分別為《武裝台灣法案》與《台灣嚇阻法案》，內容皆在要求美國提供每年20億至30億美元的「外國軍事融資」給台灣，以加強台灣的防衛能力。這些表面看似「友台」的提案，除了包藏美國軍火產業推銷其武器的商業企圖，更顯示美國政客意圖把台灣「要塞化」，把台灣變成它抗中的第一線戰士。美國從阿富汗撤軍的血淚未乾，「別人的小孩死不完」，不正是如此？

大家該讀讀路透的六套劇本，並想想美國政客的「友台」居心。