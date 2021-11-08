美查誰囤晶片 台積電交卷 韓廠尚未回覆

美國商務部追查誰在囤車用晶片，台積電等台廠已交出問卷。（路透）

美國 聯邦公報與相關網站資訊顯示，台積電 已完成美方提出的問卷並回傳，公開文件有一大亮點，即台積電告知美方，今年營收將達566億美元，創新高，年增率達24.4%。台積電昨表示，持續致力於支援全球半導體供應鏈 挑戰，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對此一挑戰，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

是誰在囤車用晶片？美國商務部官方公開徵求半導體供應鏈意見截止日倒數計時，根據聯邦公報與相關網站資訊顯示，截至昨天為止，包括台積電、聯電、日月光、環球晶等指標台廠都已「交卷」，總計已有23家國際大廠與機構完成回應答覆，讓尚未回覆的三星、SK海力士等南韓企業面臨龐大壓力，外傳相關企業會在最後時間內答覆，或爭取在南韓官員9日至11日訪美時，直接向美國商務部遞交答覆。

全球晶片荒，台積電董座劉德音日前受訪時曾直指「供應鏈中有人在囤貨」。美方日前解釋，供應鏈業者間缺乏信任，傳言有企業囤貨而無法掌握確切需求，客戶端卻說無法從供應商取得直接回應、甚至可取得的數量還減少，因此有必要請業者提供資訊，以解決當前半導體產品短缺的問題。

美官方徵求半導體供應鏈意見，期限至11月8日。據了解，美國官方公開徵求產業意見的方式之一是既定問答表格，台積電是在已答覆的23家企業與機構、個人當中的表格回答最明確，且列出過往兩年的車用營收占比分別約4%、3%。

先前曾公開表示將配合美方的半導體大廠美商英特爾、德國大廠英飛凌智，昨截稿為止尚未答覆；三星、SK海力士等南韓企業也多數還未繳交回答表。

產業界人士認為，在合乎國際法規遵循與保護營業祕密下，協助美國官方釐清供應鏈責任有其必要，問卷答覆也沒必要全部留白，畢竟台廠這一年多來已使盡全力協助全球車用供應鏈，車廠沒必要再將責任歸於台廠，調查或多或少能釐清供應鏈出問題的責任。

業界指出，先前車用供應鏈調整時，美系與歐系傳統車廠重傷，韓系車廠如現代汽車、起亞等較不受影響並在海內外熱銷，在美國銷售更是屢創新高，反映部分癥結，主要是背後自有韓系半導體晶片廠優先支持。