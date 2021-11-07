反萊豬難進CPTPP？柯文哲斥誤導「核食才是問題」

台北市長柯文哲說CPTPP現在是日本主導，「台灣要加入CPTPP，最大問題是福島核食不是美豬」。（記者季相儒／攝影）

行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬是反美豬，也將影響台灣 進入CPTPP。有綠委前天在立院質詢問到此議題時，蘇貞昌兩度強調「美國 人很氣」。對此，柯文哲昨天上午參加環南市場模範攤位評比頒獎典禮時受訪表示，講這種話就是誤導。

柯文哲笑說，美國也不在CPTPP，像講這種話就是誤導，一下說反萊豬變反美豬，但當年是叫TPP，美國退出後才叫CPTPP，而CPTPP現在是日本主導，「我們要加入CPTPP，最大問題是福島核食」，這才是最大問題，這問題還沒出現。

前總統馬英九說，歐盟、中國大陸都拒絕萊豬，美國就大幅減少萊豬比例，幹嘛要生氣，反萊豬不會影響台美經貿關係，行政院長蘇貞昌的反應莫名其妙。

國民黨近日出爐的說帖指出，對於反萊豬公投主打「萊克多巴胺，人民不平安」、「萊豬有疑慮，健康回不去」，並針對民進黨 反公投宣傳，擬定九項QA，供黨內反擊統一口徑參考，包括澄清「反萊豬」不等於「反美豬」，反萊豬不影響台灣申請加入CPTPP。

說帖中也批評，民進黨2012到2021年一直雙標，點名行政院長蘇貞昌、立委陳亭妃在國際食品法點委員會（CODEX）公布肉品含萊劑可容許國際標準後，仍堅持要比照歐盟零檢出，如今卻宣稱CODEX公布標準後就接受，雙標打臉自己。

說帖中提到，民進黨政府黑箱開放萊豬進口，對台灣養豬產業衝擊巨大，預估若萊豬進口市占率達到二至三成，台灣豬農每年損失可能會超過150億台幣；孕產婦、幼兒、體弱者吃下萊豬後將嚴重影響健康，但民進黨政府卻無法落實把關。