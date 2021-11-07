我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

反萊豬難進CPTPP？柯文哲斥誤導「核食才是問題」

台灣新聞組／台北7日電
台北市長柯文哲說CPTPP現在是日本主導，「台灣要加入CPTPP，最大問題是福島核食不是美豬」。（記者季相儒／攝影）
台北市長柯文哲說CPTPP現在是日本主導，「台灣要加入CPTPP，最大問題是福島核食不是美豬」。（記者季相儒／攝影）

行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬是反美豬，也將影響台灣進入CPTPP。有綠委前天在立院質詢問到此議題時，蘇貞昌兩度強調「美國人很氣」。對此，柯文哲昨天上午參加環南市場模範攤位評比頒獎典禮時受訪表示，講這種話就是誤導。

柯文哲笑說，美國也不在CPTPP，像講這種話就是誤導，一下說反萊豬變反美豬，但當年是叫TPP，美國退出後才叫CPTPP，而CPTPP現在是日本主導，「我們要加入CPTPP，最大問題是福島核食」，這才是最大問題，這問題還沒出現。

前總統馬英九說，歐盟、中國大陸都拒絕萊豬，美國就大幅減少萊豬比例，幹嘛要生氣，反萊豬不會影響台美經貿關係，行政院長蘇貞昌的反應莫名其妙。

國民黨近日出爐的說帖指出，對於反萊豬公投主打「萊克多巴胺，人民不平安」、「萊豬有疑慮，健康回不去」，並針對民進黨反公投宣傳，擬定九項QA，供黨內反擊統一口徑參考，包括澄清「反萊豬」不等於「反美豬」，反萊豬不影響台灣申請加入CPTPP。

說帖中也批評，民進黨2012到2021年一直雙標，點名行政院長蘇貞昌、立委陳亭妃在國際食品法點委員會（CODEX）公布肉品含萊劑可容許國際標準後，仍堅持要比照歐盟零檢出，如今卻宣稱CODEX公布標準後就接受，雙標打臉自己。

說帖中提到，民進黨政府黑箱開放萊豬進口，對台灣養豬產業衝擊巨大，預估若萊豬進口市占率達到二至三成，台灣豬農每年損失可能會超過150億台幣；孕產婦、幼兒、體弱者吃下萊豬後將嚴重影響健康，但民進黨政府卻無法落實把關。

台灣 美國 民進黨

上一則

和胞妹政治立場差很大 黃偉哲：親情歸親情 選擇歸選擇

下一則

國民黨再聘11位青年部副主任 連勝文子弟兵大舉進駐

延伸閱讀

點名蘇貞昌等3政要「台獨頑固分子」 陸媒：只是開始

點名蘇貞昌等3政要「台獨頑固分子」 陸媒：只是開始
蘇：反萊豬美國人很氣 台灣怎麼進CPTPP？

蘇：反萊豬美國人很氣 台灣怎麼進CPTPP？
被國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌：我不受恐嚇

被國台辦列台獨制裁清單 蘇貞昌：我不受恐嚇
核四不蓋問題多 柯文哲批：不美好的蔡政府都沒講

核四不蓋問題多 柯文哲批：不美好的蔡政府都沒講

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23

超人氣

更多 >