黑白集／北京認證的台獨勳章

中國大陸國台辦證實蘇貞昌、游錫堃及吳釗燮列名「台獨頑固分子」清單，將實施懲戒、終身追究刑事責任，恫嚇感十足。不過，只要看綠營反應，有備感殊榮者，有高調自首者，還有抗議未列名清單者，證明中共 不愧是民進黨最佳助選員。隨著公投和選舉日近，經北京認證的台獨勳章更要水漲船高了。

這種長臂懲戒個人的作法，最先是美國 和歐盟針對新疆、香港 人權議題宣布制新疆和香港官員，主要是象徵意義，實質效果有限，但也的確造成部分官員及其家屬的不便。中共還以顏色，也公布對美國和歐盟反中官員的制裁名單，結果卻導致「中歐全面投資協定」擱置。

現在中共又公布台獨制裁清單，但除非武統成功並逮到未能出逃者，否則不具實質意義。中共此舉，除對內滿足政治需要、對外明確底線、對台恫嚇施壓外，結果大概就是讓民進黨再度撿到槍。游錫堃一句「沒有想再參選，請不必費心了」，坦率道出中共頒發台獨勳章的真正價值。

排除選舉的政治算計，在台海情勢緊繃下，中共宣布台獨制裁清單，其實是嚴重警訊。兩岸的學者不約而同提到這份清單層級仍留有餘地，希望兩岸關係回復和平穩定。只怕信仰美軍保台的嘴炮台獨，為了爭取或炫耀台獨勳章而挾持人民，甚至把台灣推向戰火。