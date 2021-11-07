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台獨清單…柯：一打民調更高 馬：陸要多了解台灣生態

台灣新聞組／台北7日電
前總統馬英九。（中央社）
前總統馬英九。（中央社）

中國大陸國台辦點名台行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃為「台獨頑固分子」，前總統馬英九昨表示，大陸在採取行動前，要多了解台灣政治生態，一不小心會產生反效果。台北市長柯文哲更直言，通常一打民調更高。

民進黨內也瀰漫一片「光榮感」，都想被列入名單。藍營憂心，四大公投跟明年選舉逼近，中共此時反為民進黨加添操作「抗中保台」的柴火，被點名的三人可能成為選舉「超級助選員」。

國民黨主席朱立倫則說，這是對岸「他們」內部的法律，跟「我們」這邊沒有任何的關係。朱立倫說，「我們」堅持言論自由、民主自由，這是「我們」中華民國基本的規範，所以不管對岸「他」今天任何主張，在「我們」這邊都是言論自由、民主自由。

民進黨立委羅致政說，國台辦對台獨分子懲戒措施，包括限制被點名者有關聯的機構、企業、金主與大陸有關組織合作，陸方說法模糊、沒明確定義，會產生寒蟬效應與「自我審查」效應。

繼蘇貞昌、游錫堃都對名列榜上感到光榮後，吳釗燮則在外交部推特上具名推文，表示他被中國共產黨列為終身究責的黑名單後，收到無數的祝賀訊息，他會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。

台北市長柯文哲。（記者季相儒／攝影）
台北市長柯文哲。（記者季相儒／攝影）

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