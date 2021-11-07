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陸台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

記者羅印冲
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國大陸國台辦5日祭出「台獨頑固分子清單」並將蘇貞昌、游錫堃和吳釗燮等人列名懲戒，這是大陸進一步「反獨」措施，卻被綠營反操作成「愛台勳章」。其實這次措施重點在打擊綠營政治人物幕後金主，一旦未來名單擴大，可能影響台灣政經生態。

陸方這次聲明有三個重點，一是對「台獨頑固分子」實施懲戒，追究刑事責任且終身有效。二是懲戒範圍擴及家屬，禁止本人及家屬進入大陸和港澳。三是限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利。

以目前情況看，第一點幾乎只有形式上的意義，大陸難以對當事人進行責任追究。第二點稍有懲戒味道，但擴及到「家屬」如何認定？多大範圍內的「家屬」會受到影響？解釋權當然在大陸手上。

第三點則是要精準打擊為台獨政治人物提供金援的幕後金主，這些金主不乏有在大陸投資發展者，或與大陸企業和組織合作者，日後一旦清單擴大，金主有所忌憚，或與政治人物切割，如此一來，大陸的懲戒就達到目的。

切斷金主的奧援是這次措施的重點，大陸涉台學者王建民就表示，一些台獨分子在政治參與過程中，會秘密受到各種金主的支持，有些金主確實在大陸經商。他認為，現在來自大陸的警告非常嚴重，甚至可能會影響到台灣的政治生態，「相信今後在大陸賺錢的台商將不敢再去支持台獨」。

長期以來，大陸對「一面在大陸賺錢，一面又暗中支持台獨勢力」的台商或團體極為反感，認為這是典型的「兩面人」，必須嚴厲打擊。這次反獨新措施，或許難以懲戒到當事人及其家屬，但與台灣政壇關係綿密複雜的企業界會否受到牽連，是未來觀察重點。

大陸國台辦上月最後一場例行記者會上，其主管媒體「中國台灣網」記者公開向發言人馬曉光提問：「大陸有關部門最近或將就懲辦台獨分裂勢力進行專門立法。可否予以證實？」馬曉光當時回應，堅決打擊「台獨頑固分子」是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義。他雖未直接證實，但從「台獨頑固分子清單」發布，大陸為「懲辦台獨」專門立法，或已箭在弦上。

大陸下階段關注鎖定目標為民進黨如何推進修憲事務，國台辦日前警告，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」，及為謀獨打開方便之門的首要分子，必將受到嚴懲。

至於邱太三上月底提出，政府正研議在疫情趨緩後放寬兩岸交流限制，願率先提議「雙方公權力單位」就相關事務互動溝通。以當前兩岸關係氛圍看，恐怕又是一次「自我期許」的政治宣示。

吳釗燮說，他為了維護這個殊榮，會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。（本報資料照片）
吳釗燮說，他為了維護這個殊榮，會繼續為台灣的自由及民主奮鬥。（本報資料照片）
立法院長游錫堃。（本報資料照片）
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