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台研發超強混凝土「卻不受重視」 隱形軍備競賽失先機

記者鄭朝陽、徐偉真／台北7日電
UHPC因重量輕，更適合蓋高樓，圖為美國密西根大學團隊測試UHPC的承重。（翻攝自YouTube）
UHPC因重量輕，更適合蓋高樓，圖為美國密西根大學團隊測試UHPC的承重。（翻攝自YouTube）

台泥公司近日公開自行研發的超高性能混凝土，指這項新材料能延長建築物壽命到一倍以上，有助建築減碳。前政務委員、台大土木工程系名譽教授陳振川證實，台灣早在十幾年前就成功研發超高性能混凝土，本要用在軍事用途，但政府不重視，最後只技轉給業者做保險櫃，反倒是中國大陸後發先至，廣泛應用在軍事及土木工程用途，台灣在兩岸這場隱形的軍備競賽中被超車，錯失發展先機。

台泥董事長張安平指出，一般建築物生命周期約50至70年，若用超高性能混凝土（Ultra High Performance Concrete，簡稱UHPC）蓋的房子可延壽至100年到120年；一般建築用的混凝土抗壓磅數（psi）約3000至6000磅，超高性能混凝土高達近2萬磅。

他表示，超高性能混凝土結構大幅延長建築壽命，也有吸水度低、抗腐蝕、耐熱、抗爆等特性，但因價格遠高於市售混凝土，暫時還不對外銷售。

「軍方用穿甲彈也打不穿」，陳振川表示，早在十幾年前，他就帶領一批專家成功研發超高性能混凝土，要用在空軍基地的抗爆掩體及軍用跑道的修補材料，實驗結果，子彈打進去會「黏住」，被穿甲彈打到只有表面破損，無法貫穿，可惜不受重視，最後技轉給業界做保險櫃和銀行牆壁。

陳振川表示，鋼板等金屬是常見抗炸、抗爆材料，但易導熱而因高溫被貫穿，超高性能混凝土沒這個缺點，密度不到鋼的三分之一。後來大陸也取得這項技術，且後發先至，已廣泛用在公路橋梁、核廢料封存罐等用途，軍事用途就更不必說了，「兩岸這場隱形的軍備競賽，台灣被超車了」。

國防部則說，國軍相關的工程建築，所使用材料均符合執行戰備任務實需的規格與條件。

超高性能混凝土雖還未對外銷售，但專家表示，台灣地震頻繁，且兩岸局勢緊張狀態若不消除，未來用超高性能混凝土抗震、抗炸的需求只會愈來愈大，目前已有豪宅打算使用；封存核廢料、橋梁改建等用途也很合適。

台灣 保險 減碳

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