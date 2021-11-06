點名蘇貞昌等3政要「台獨頑固分子」 陸媒：只是開始

蔡蘇體制過去運作順暢，縱使行政院長蘇貞昌（左起）與內政部長徐國勇為函送警政署長陳家欽槓上，綠營內部派系也鮮少公開批判。（本報資料照片）

中國 大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天首度點名台行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人是「台獨頑固分子」，將採取必要懲戒措施，追究刑事責任，終身有效；懲戒措施包括禁止其本人及家屬進入中國大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與陸方有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在陸謀利等。解放軍官方微博、微信公眾號「鈞正平工作室」發文表示，「只是一個開始」。

被點名的蘇貞昌與游錫堃昨都表示以此為榮。蘇貞昌在立法院總質詢時表示，中國無理干預台灣 事務，非常可笑、讓人唾棄，只會更堅定保護國家、捍衛台灣的主權，更以此為榮。游錫堃則透過臉書表示，自己國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮。

陸委會回應，研議適時採取必要反制與防範措施，審視兩岸交流與政治干預企業可能的影響，修法規以確保國安與民眾安全，並正告北京 當局，台方不接受專制威權的恫嚇威脅，若北京意圖破壞台民主自由、製造對立不安，台政府勢將採取必要反制作為。

國民黨團書記長陳玉珍表示，國台辦是鴿派象徵，但近日以來種種訊息顯示，連國台辦都已鷹派化，台海局勢確實陷入兵凶戰危。國民黨立委曾銘宗則分析，國台辦此次點名的三人，以目前情況來看不可能前往中國大陸，宣示意義大於實質，背後反映的恐怕是兩岸關係進一步惡化的前兆，蔡政府應有所警惕。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳也說，三人被點名已非首次，陸方馬上要進行六中全會，希望對內民意有所交代、對外宣示施壓威懾，但對台人後續效應恐怕有限。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則指出，這次未提升到蔡英文的層次，「還是留下一個餘地」。