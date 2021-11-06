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新聞評論／國台辦「台獨清單」助攻綠 抗中牌更好用了

記者蔡晉宇、賴錦宏

「刪Ｑ」戰敗，綠營續戰四大公投盼止血之際，國台辦給民進黨捎來了「大禮」，直接點名台三政要禁止入境中港澳。中國大陸欲透過政治動作干預台灣政治走向行之有年，但翻開歷史就不難發現，結果往往造成反效果。

1996年台灣首次總統直選，中共當時發起飛彈危機恫嚇，卻反而凝聚台灣民氣，李登輝以過半的得票率連任總統成功。2019年初，習近平的一國兩制談話，以及對香港反送中強硬表態，更成原本氣勢低迷的蔡英文政府得以連任的轉捩點，習近平更被許多人視為蔡英文連任成功首要功臣。時至今日，「抗中牌」成了民進黨萬用招，選舉用、反罷免用、宣傳公投也用，不怕中共恫嚇，只怕自己未列榜上。

這回中共點名「台獨頑劣分子」，甚至株連家屬，強度前所未聞。民進黨卻樂了，不僅綠委紛喊想被列入清單，當事人游錫堃更直言感覺光榮。

蔡政府操作四大公投正打「抗中保台」牌，國台辦此舉形同催化劑，讓綠營得以借力使力，操作民粹。

國台辦制裁令並非毫無脈絡可循，中共明年將舉行20大，權力更迭之際欲以外部衝突化解內部矛盾；面對兩岸關係的嚴峻，大陸內部不少民眾和學者都認為：「應威懾台獨分子」，為「懲治台獨」設立專法的呼聲日趨高漲。4日大陸海研究中心一場座談會上，多位大陸學者就稱：「對台獨頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責」，可見這已成中共內部共識。

北京公布「台獨清單」可能正中綠營下懷，尤其被點名者今後在台可能更具政治光環，成為「抗中保台」的代言人，尤其面對年底四項公投，國台辦的「台獨清單」，等於是幫綠營催票，為公投結果投下變數。

中共、民進黨各取所需的結果，造成兩岸局勢愈來愈僵，但這顯然非兩岸人民之福。

中共 公投 民進黨

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