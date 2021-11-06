美「威懾法」年編20億助台 林郁方：見軍火工業影子

為了強化台灣武器軍備，美國參議員提出「台灣威懾法」，要求自2023至2032年，由美國務院對台提供每年20億美元「外國軍事融資」。圖為F-16V戰機。(本報資料照片)

美國參議員 里契（Jim Risch）提出「台灣 威懾法」（Taiwan Deterrence Act），每年提供20億「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）給台灣；國政基金會國安組召集人林郁方直言，美國國會議員擔心中國大陸對台的威脅，但法案裡能看到軍火工業的影子，「美國要拓展軍火工業，也要拿台灣當籌碼對抗中共，由參議員提出這樣的法案何樂而不為？」

中國時報報導，國民黨立委馬文君也表示，每年軍購預算暴增就算了，現在還要台灣向美國「借錢買武器」，這是保護費嗎？我們不該繼續沒尊嚴的淪為中美競爭下的俎上肉。

林郁方指出，美國前總統艾森豪講過，「軍方、軍工業、國會三者是複合體」，現在還要再加上「智庫」，他們就是利益共同體。美國對友邦出售武器，不僅符合美國國家利益，也符合被幫助者的利益，更符合軍方、軍工業、國會、智庫的利益。

藍委：借錢買武器 是保護費嗎？

林郁方說，除了幾項高敏感的武器之外，這幾年該買的武器台灣都買到了，現在問題是有沒有辦法消化這些武器？武器買來之後不是放著就可以抗中保台，還需要訓練人員使用以及後勤保養維修，「國軍現在編制就18萬人，難道每一個人都要精通十八般武藝嗎？」

據報導，林郁方認為，人家對我們好，重視台灣安全，我們當然要感謝，但還是要思考這些武器我們用不用得上？常常不是我們想買什麼，而是美國推銷了什麼。

馬文君則說，把時間軸放大，台海轉緊張的轉折點就是從中美競爭開始，美國把台灣推上最前線，自己卻逐年減少軍費，甚至要台灣借錢買武器，尊嚴到底在哪？

民眾黨立委張其祿表示，歡迎美國對台協助倡議，但過去台灣沒有舉外債經驗，且是否有需要把國防預算拉到那麼高須審慎考慮，守住台灣底線，而非照單全收。

另外，報導指出，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，先前才有美國參議員提出「武裝台灣法案」，現在又有「台灣威懾法」，合理預期兩者最後會統合成一個法案。蘇認為，這兩個法案都是象徵目前我們的國防資源有限，而美國願意伸出援手。如果最後美國是「撥款」給台灣，那當然很好，就算是「融資」，相信也會是國際間認定的「低利貸款」，何況台方也不一定要每年都買滿20億美元。