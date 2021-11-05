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F16V戰機18日接裝典禮 台灣將擁207架 全球第一

台灣新聞組／台北5日電
駐防空軍嘉義基地第四聯隊首支接裝完成F-16V戰機，18日舉行接裝典禮，航空迷日前觀賞9架戰機編隊飛行演練英姿，大呼過癮。（圖：航空迷提供）
駐防空軍嘉義基地第四聯隊首支接裝完成F-16V戰機，18日舉行接裝典禮，航空迷日前觀賞9架戰機編隊飛行演練英姿，大呼過癮。（圖：航空迷提供）

台灣空軍F-16V戰機性能提升接裝典禮，將於11月18日上午在空軍嘉義基地舉行，由蔡英文總統親自主持。據了解，首批接裝的F-16V約60架。空軍現役有141架F-16戰機，分批交由漢翔進行性能提升，另向美採購66架F-16V戰機，待全數交機，總數達207架，將是全球擁有F-16V戰機最多的國家。

本報系聯合報報導，駐防空軍嘉義基地第四聯隊有「皇家空軍」稱譽，成為首支全採用F-16V戰機作戰隊，性能提升後的F-16V已擔負戰備任務。F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標；另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16戰力大躍進，飛行員形容「看的更遠，打得更早，也打的更遠」。

駐防空軍嘉義基地第四聯隊首支接裝完成F-16V戰機，18日舉行接裝典禮，航空迷日...
駐防空軍嘉義基地第四聯隊首支接裝完成F-16V戰機，18日舉行接裝典禮，航空迷日前觀賞戰機倒飛演練英姿。（圖： 航空迷提供）

另據台北中國時報報導，F-16V戰機性能提升後，除了可以看得更遠，打得更遠外，還增加了匿蹤、新雷達和配備新武器，F-16V提升一個世代為4.5代。F-16V搭配匿蹤塗料、先進指管及電戰能力，戰術運用更靈活，快速形成戰力。

F-16V戰力雖大幅提升，但交機進度仍落後，漢翔正以每月交機3架的進度追趕。至於台灣採購的F-16V新機，根據國防部規畫，第一批交機是2023年，到2026年66架新機全數交機完成，軍方近期向美方爭取，希望交機時間再往前提。台灣所新購66架戰機，分別為單座56架及雙座10架、將來部署於台東志航基地，空軍刻正新建機庫、棚廠等相關設施，預計2026年完工。

聯合報報導，為迎接三軍統帥總統主持接裝成軍典禮，嘉義基地第四聯隊正積極準備，飛行員加緊演練，接裝典禮有地面部隊校閱及空中分列式表演，日前航空迷觀賞9架F-16V戰機，每批三架編隊飛行，還有單機倒飛的演練，大呼過癮。

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