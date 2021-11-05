我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

新聞評論／兩岸如擦槍走火 陳明通為雞屎落土驕傲？

重磅快評
國安局長陳明通（中）強調，不可能在中共武力逼迫下上談判桌，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙」。（記者邱德祥／攝影）
國安局長陳明通（中）強調，不可能在中共武力逼迫下上談判桌，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙」。（記者邱德祥／攝影）

美國國防部公布「中國軍力報告」指出，大陸軍事發展目標是要在2027年迫使台灣北京條件進行談判；國安局長陳明通則強調，台灣不可能在北京武力逼迫下上談判桌，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙（台灣俚語，意思是再卑微的人也有他的尊嚴）」。

台海情勢緊繃，除了蘇貞昌拿「掃帚」備戰外，陳明通的「雞屎」也準備落土。但台灣的生存與安全，如果陳明通的「雞屎」都冒煙了，大概也用不上蘇貞昌最後的「掃帚」了。

兩岸關係敏感。最近大陸商務部發通知鼓勵家庭儲存生活必需品，以滿足日常生活和突發情況的需要，引發網路熱議；從「要統一了嗎」、「兵馬未動，糧草先行」到「準備開打了」，揣測紛紜。官媒環球時報總編輯胡錫進呼籲網友「別解讀歪了」，指是因應疫情反覆和災害頻發，要求中國家庭增強常備能力。

陳明通的正解則是，北京因為要辦理冬奧想維持清零，在封城下要求民眾存糧，與對台發動戰爭沒有關係。

胡錫進也說，台海固然緊張，但他沒有看到局勢已到箭在弦上、頃刻激發的絕對緊迫。胡錫進的降溫，儼然印證陳明通上月有關「蔡總統任內，兩岸不會有事」的鐵嘴說法。

不過，商務部一紙要求家戶儲糧的通知就引發網上躁動，胡錫進形容這是「敏感時期輿論的放大鏡效應」。而這恐怕更值得警惕。

這種社會躁動現象，在一定程度上反映了大陸民間普遍對兩岸關係的不耐情緒與武統聲浪。因此，一年來，北京在國際上打壓台灣的手固然從未放鬆，但習近平在兩岸關係上的談話，除更加謹慎不再讓蔡英文有機會撿槍外，也在持續抑止大陸社會的躁進氛圍。

但美國從川普延續到拜登的抗中方向不變，護台加倍用力，則讓蔡英文更有恃無恐。蔡英文繼續標榜維持兩岸現狀，也表示願意與習近平坐下來談，但是從「新兩國論」到「美軍在台說」，一出手往往就是在挑戰習近平的戰略定力。更不用說，民進黨政府去中國化的腳步，仍不斷挑逗著大陸社會的民族情緒。

美國護台的戰略似漸清晰，實則依然模糊；習近平的戰略定力也不會毫無底線，大陸民間更已逐漸喪失等待的耐心。如果草螟繼續弄雞公（蚱蜢逗弄公雞），蔡英文任內，兩岸一定沒事？

草螟弄雞公後，陳明通只能為「雞屎落土也有三寸煙」的台灣人一口氣而驕傲？他應該先問：蔡政府為什麼「放雞屎有，生雞卵無」（台灣俚語，形容人什麼有用的事都不會做，只會惹事生非）？

台灣 北京 蔡英文

上一則

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

下一則

台首例混打「莫德納+BNT」確診 60多歲男感染Delta

延伸閱讀

台國安局長證實：中國內部曾辯論攻打東沙

台國安局長證實：中國內部曾辯論攻打東沙
中國成立社會主義民主研究中心 發展「中式民主」

中國成立社會主義民主研究中心 發展「中式民主」
歐洲議會代表團訪台 胡錫進：中國官方回應不妨降一度

歐洲議會代表團訪台 胡錫進：中國官方回應不妨降一度
綠22縣市長提名 蔡英文決定19席 黨內嗆：民主機制呢？

綠22縣市長提名 蔡英文決定19席 黨內嗆：民主機制呢？

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆