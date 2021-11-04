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王美花：台灣是被CPTPP挑 反萊豬公投通過傷害大

記者鍾泓良／台北4日電
經濟部長王美花（圖）3日在立法院表示，CPTPP會員國都允許含萊劑豬肉進口，台灣第二輪加入會被檢視相關規定是否符合國際標準，否則會被認為應先解決問題再加入。（中央社）
經濟部長王美花（圖）3日在立法院表示，CPTPP會員國都允許含萊劑豬肉進口，台灣第二輪加入會被檢視相關規定是否符合國際標準，否則會被認為應先解決問題再加入。（中央社）

行政院長蘇貞昌日前於立院答詢，若台灣禁萊豬進口將影響跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展。經濟部長王美花昨日解釋，CPTPP全數會員都准許進口萊豬，台灣第二輪才加入談判「是被人家挑」，假設不容許符合聯合國標準的含萊劑肉品進口，「試問這些國家會認為台灣有夠這個標準（符合國際）嗎？」

台灣將於12月18日舉公民投票，四大公投題目包含反萊豬公投、公投綁大選公投、護藻礁公投及重啟核四公投，其中的反萊豬、護藻礁及重啟核四都涉及經濟部業務。

王美花昨說，CPTPP目前11個會員國都有准許萊豬進口，台灣第二輪加入是被人家挑，挑剔台灣規定有沒有符合這些國際標準。她強調，CPTPP屬於高標準協定，假設台灣不容許符合聯合國標準的含萊劑肉品進口，試問這些國家會認為你台灣有夠這個標準嗎？

王美花接著說，當反萊豬公投通過並不准含有萊劑的豬肉進口，這些會員國就會說，等你解決這個問題再加入，這對台灣是非常大的傷害。

立法院10月29日邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委趙天麟會中談及，如果反萊豬公投案通過，對於加入世界貿易的環節，是否會影響參加CPTPP？蘇揆回應，為何政府開放符合國際標準、科學證據、安全容許量的萊豬進口，因為全世界有100多個國家都這樣做，台灣置外於世界，又怎麼能走向世界？

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