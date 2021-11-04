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台外交常次：反萊豬不影響台美發展 外交部急澄清

台灣新聞組／台北4日電
外交部次長俞大㵢。（記者張加／攝影）
外交部次長俞大㵢。（記者張加／攝影）

行政院長蘇貞昌稱反萊豬得罪美國、阻礙加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國民黨立委楊瓊瓔昨詢問外交部次長俞大㵢是否同意蘇貞昌的觀點，俞大㵢指出，萊豬不是台美的唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展；但外交部隨後澄清，禁止合乎國際安全標準的美豬進口公投若通過，勢必嚴重衝擊台美經貿關係。

本報系聯合報報導，立法院外交委員會昨審查與貝里斯政府的經合協定，外交部由俞大㵢代表報告。

楊瓊瓔質詢，美國並非CPTPP成員，萊豬不等於美豬，政府卻稱不讓萊豬進來，台灣就無法加入CPTPP，這是抹煞外交部的努力，站在外交部立場能認同蘇貞昌的論點？

俞大㵢說，CPTPP有11個會員國，美國雖非會員，但美國與CPTPP會員國為理念相近國家，也是夥伴關係很強的國家，「對我們幫助應是有的。」

民進黨立委賴瑞隆稍早質詢，如果反美豬公投通過，是否會影響台美關係；俞大㵢說，美豬議題一向也是台美之間在談的議題，但美方也應該認知台灣是民主社會，人民有表達聲音的權利，單一議題不會影響台美多元發展。俞強調，美豬應會被列入台美洽談雙邊貿易協定或其他經貿往來的談論議題，但不會是最重要議題。

立委趙天麟之後再問，反萊豬公投通過對台美關係及台灣未來加入CPTPP的影響？俞大㵢這次則說，「當然會有影響」。俞指出，公投通過的話，多多少少會對台灣想加入國際貿易協議有所影響，因為其他成員國會要求台灣跟他們一樣。

據中國時報報導，外交部稍晚則發澄清稿指出，美國雖非CPTPP會員國，但各國都在關注台灣能否本乎科學證據，接受國際標準，確切履行承諾。此外，美豬進口也是台美間的重要議題，政府致力建構更穩定的台美貿易夥伴關係。

外交部並呼籲各界，切勿在此議題上進行政治操作，將一黨之私置於國家利益之上，傷害台灣國際整體經貿戰略布局。

國民黨立委曾銘宗則認為，俞大㵢第一時間在立院的答詢內容，是基於專業，事後卻遭外交部發澄清稿打臉，這是泛政治化且不尊重專業的行為，對此予以嚴厲譴責；民眾黨立委張其祿也認為，外交部上午、下午有不同說法，等於是自己打臉自己，美國本來就不是CPTPP的會員國，怎麼會硬去牽拖兩者有關？民進黨的說法反而傷害美豬，傷害美國利益。

台灣 美國 公投

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