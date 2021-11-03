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戰鬥訓練加重 行軍宿營練射擊

記者洪哲政／台北3日電

國防部昨天發布「14天制」後備軍人教召，新式教召將增加16小時各式槍砲射擊、44小時戰鬥教練訓練，後備軍人要行軍、野外宿營，各項戰訓課程都要實作驗收、簽證、頒證書，績優者頒榮譽狀。

對於新制教召內容，國防部全民防衛動員室副主任馬家龍說，第一周著重「射擊訓練」，增加受訓後備人射擊時數與彈藥數量，實施兵器教練等課程複訓，藉以強化單兵個人配賦武器、多人操作武器機械訓練及組合實作，保持武器操作手感、射擊命中精度與臨場感。

相較舊制教召，新制教召武器訓練時數由12小時增加到28小時，進行包括手、步、機槍與迫擊砲射擊訓練。手槍實彈射擊由15發增加到35發、步槍射擊由21發增加到45發，機槍射擊則由33發增加到69發，迫擊砲從17發增加到34發。

新制教召第二周課程，則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。

舊制教召課程原為班、排戰鬥教練，新式教召課程則調整為行軍訓練及宿營，並實施班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過與戰鬥間各種狀況處置。原舊制教召班、排戰鬥教練時數僅12小時，調整後為56小時，增加達44小時。

馬家龍說，各項課程於課後施以實作測驗，並完成簽證，合格人員頒發證書；另對鑑測績優人員，於結訓時，由主官親頒榮譽狀，提高受訓後備軍人的榮譽感，並激發部隊訓練的意願。

陸軍正在翻修戰甲車，視新裝備接收狀況，移撥後備部隊使用。馬家龍表示，後備部隊甲車提供由陸軍規畫中，目前是逐年翻修，待新式甲車獲撥後，原甲車就轉列後備部隊使用，以滿足後備部隊甲車需求。

國防部 簽證

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