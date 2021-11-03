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歐布萊恩：大陸在2024年前可能對台動武

編譯劉忠勇／綜合報導

美國前國家安全顧問歐布萊恩日前接受日經新聞訪問時表示，中國大陸可能考慮在2024年美國總統大選前對台灣展開軍事行動。美軍印太司令部前司令戴維森卸任前在國會作證時也表示，擔憂中國會在未來六年內試圖採取行動併吞台灣。

歐布萊恩在日經線上訪問時表示，大陸不會做出任何危害明年2月北京冬奧的事，但是北京當局會擔心前總統川普2024年再度入主白宮，或前國務卿龐培歐之類的鷹派當選下屆美國總統，「奧運和下屆總統大選的空窗，將是中共國家主席習近平認為在台灣問題可以製造紛爭的機會。」

美國總統拜登已兩度表明，美國會保衛台灣，有意無意打破華府長期持守的「戰略模糊」。歐布萊恩認為，拜登可能有意藉此擾亂中國大陸，並消除北京以為一旦武力犯台，美方會示弱的想法。歐布萊恩說，「說一次，也許你會說他口誤。但他說了兩次，所以他看來有腹案，也有意讓中方領導層有所顧忌。」

歐布萊恩指出，非常重要的是，日、美、印、英、歐盟等同盟要向中國明白表示，入侵台灣會有相當嚴重的後果。對人民而言，其後果不只在軍事方面，也在經濟方面；日本有尤其有力的理由要支持台海的和平安定。

歐布萊恩也說，如果中共取得台灣，等於將日本和太平洋其他地方分割開來，「日本就被台灣這個地理上的磐石跟所有這些國家隔絕了」。

歐布萊恩敦促企業界有所準備，提防可能出現的台海危機和接下來會對中國大陸實施的制裁。他建議，在中國大陸經營的中小企業必須要有計畫，一是要分散供應鏈或分散客戶，二是要有突發狀況的應變之道。

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