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新聞眼／教召加嚴加長 全民抗敵政治指標？

記者 洪哲政、程嘉文
國防部明年將同時實施新、舊制後備軍人教召，但是服役公平性、國軍接訓能量等都引發關注。(本報資料照片)
國防部明年將同時實施新、舊制後備軍人教召，但是服役公平性、國軍接訓能量等都引發關注。(本報資料照片)

國防部歷經整備，推出「14天型」新制後備教召，希望強化後備戰力。在國際普遍關注台海情勢，國防部長宣稱是從軍40年來兩岸對峙最嚴峻時刻，萬餘名後備軍人將重新進入營區接受翻倍時間的軍事操練，成為台灣當下提升「全民抗敵」意志的政治指標。

台灣民主自由，年輕一輩的國民生長在崇尚自我意識的環境下，「義務」入軍營服役多被視為職涯負累，逃避教召者眾，國防部甚至曾因此遭監察院指正。尤其，朝野政黨十餘年來為爭取年輕選票，無論誰主政，役期都成為政治攻防籌碼，當兵時間一年少過一年，終至推行當下的募兵制。

國軍在後備教召上從來不是沒有好的訓練方法，而是施訓輕重、時間長短，牽涉民意向背，成為政治議題，且民進黨執政前曾有一段激烈而成功的反軍操作，軍隊遭到抺黑，社會形象難以提升。為免招致更多反彈，軍人多做多錯、不做不錯，面對短暫入營的後備軍人，多僅求軍民盡歡、平安離營，後備部隊訓練因此長期形式化，資源分配被弱化。

兩岸軍事對峙日益嚴重，中共軍機持續闖入西南防空識別區，但也見美軍機艦在台海周邊活動，國軍在美中台三方翻攪的政治棋局中，強化後備戰力不但確有需要，也是台灣面對國際社會關注時，回應自我防衛決心重要指標。

外界對後備動員制度充滿各類質疑，軍方仍缺乏解答，各縣市後備單位至今尚未接獲相關指示，幹部對於新制上路感到悲觀。

後備部隊比例最大的是以各縣市為名的丙種後備旅。這些旅一旦編實，理論上應有六個營、近4000人，但平時的常備官兵卻不到15人，每次教召最多只能動員一個營，還必須由該縣市後備指揮部支援人力，才能完成為期五天任務。教召變成14天，工作量近乎現在的三倍，人力將無法負荷。

國防部也注意到丙種後備旅常備人力嚴重過低，計畫將每個旅的常備幹部數擴編至80人左右，同時進行二至三個營的教召不是問題，以全台22個旅，約需擴編1400人，國防部尚未核定員額，未來召募能否達標，也還在未定之天。

國防部 台灣 共軍

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