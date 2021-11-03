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民調：若中共侵犯 半數民眾不看好台灣戰力

台灣新聞組╱台北3日電

台灣民意基金會昨公布最新民調顯示，面對中共武力犯台時，只有1成1的民眾認為蔡政府已有充分準備。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，經交叉分析，25至34歲是最可能上戰場的族群，也有很高比例是蔡英文和民進黨的支持者，但他們認為已做好充分準備的比例竟然是0。

據台北中國時報報導，台灣民意基金會進行相關民調，其中對於國軍防衛台灣能力的信心，約4成8表示有信心、4成7沒信心。游盈隆認為，若明天中共武力犯台，只有不到半數的台灣成年人對國軍防衛能力有信心，甚至只有2成的人有強烈信心，一旦開戰，很可能構成嚴重且難以收拾的問題。

其中最特別的是，20至34歲沒信心的人明顯比有信心的人多，反而65歲以上長者則是有信心比沒信心多，形成鮮明對比。

民調指出，問及「中國（共）如果武力犯台，您覺得美國有沒有可能出兵協助（防）台灣?」 結果發現，有26.7%民眾認為非常可能，38.3%認為還算可能，17.1%認為不太可能，11.4%認為一點也不可能，6.5%沒意見、不知道、拒答。

另民調也問，「中國（共）如果武力犯台，您覺得日本有沒有可能出兵協助（防）台灣？」結果發現，有22.3%民眾認為非常可能，35.7%認為還算可能，21.5%認為不太可能，13.7%認為一點也不可能，6.8%沒意見、不知道、拒答。

台灣 民調 中國

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