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蘇貞昌「反萊豬得罪美國」 柯文哲：這就是政治操作

台灣新聞組／台北3日電
台北市長柯文哲。（記者余承翰／攝影）
台北市長柯文哲。（記者余承翰／攝影）

針對年底公投，藍營立委昨砲轟行政院長蘇貞昌「昨是今非、雙標」，蘇貞昌則表示，國民黨一直反對萊豬進口，用這招讓台灣得罪美國及世界，不但矛盾，並且要鎖死台灣，讓台灣走不出去，不能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓中國早一點加入、讓中國高興。

前總統馬英九昨晚受訪時動怒表示，對蘇的談話只有四個字評語：「胡說八道。」馬強調，國民黨「反對萊豬，不反對美豬」，實際上美國現在養的豬八成都是非萊豬，台灣明明可以買非萊豬卻不買，偏偏要買萊豬，這樣討好美國人，才真是出賣台灣。

馬英九表示，歐盟與中國大陸進口美豬最多，他們（指歐盟與大陸）為什麼可以不買萊豬？「人家做得到，為什麼我們（指台灣）做不到？」民進黨政府自己不努力，還出賣台灣，實在對不起台灣民眾。

對於民進黨硬把「反萊豬」講成「反美豬」，台北市長柯文哲表示，「廢話，這本來就不一樣，為什麼要將反萊豬與反美豬混在一起？甚至變成反美，這個就是政治操作」。

國民黨立委林思銘昨質詢時批蘇汙衊，指民進黨在野也主張美豬瘦肉精零檢出，難道也配合中國？批蘇對開放萊豬立場昨非今是、雙標。蘇回應，他講的是事實，「美國前國務卿萊斯也同樣看法」，並表示過去民進黨反對，但國際食品法典委員會（Codex）標準出來「我們就接受」，CPTPP 11個會員國也都接受萊豬。

蘇再回，他不能接受國民黨利用公投「講倒閣」操作成政治鬥爭，要擋台灣國貿政策，不讓台灣順利加入CPTPP，最高興的是中國，「萊斯也是這個看法」。

此外，四項公投首場電視發表會13日登場，「反萊豬」公投領銜人林為洲昨隔空先槓上反方代表、農委會主委陳吉仲，批陳當教授時說進口萊豬將讓台灣豬市崩盤，現在卻說台灣溫體豬賣更好，說法以偏概全，「以前反萊豬，現在挺萊豬」。

對於陳吉仲說台灣人吃萊牛已經九年，也沒有健康疑慮，為開放萊豬對健康衝擊說項，林為洲反批，萊劑在包含台灣、歐盟等國都是禁藥，不能用在食品中，如果吃了這麼沒關係，台灣與歐盟的豬為何不能吃瘦肉精？

四大公投案將於年底投票，繼國民黨發起街頭宣講，民進黨青年部昨天也宣布發起「進擊！國務青」全國街講行動，藍綠「巷戰」開打。

針對四大公投，北市議員羅智強（右）發起「夜宿凱道49天」，前總統馬英九（左）2日...
針對四大公投，北市議員羅智強（右）發起「夜宿凱道49天」，前總統馬英九（左）2日晚到場相挺，並批評蔡英文總統是「公投叛徒」。（者潘俊宏／攝影）

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