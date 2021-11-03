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蘇貞昌「不可能重啟核四」 馬英九轟廢核政策錯誤

台灣新聞組／台北3日電
前總統馬英九（左）2日晚到凱道為台北市議員羅智強（右）新書「公投叛徒民進黨」寫序，現場進行網路直播，馬英九稱蔡總統為蔡殺頭，推翻民進黨推行公投的蔡同榮理念，儼然是公投叛徒。（記者潘俊宏／攝影）
前總統馬英九（左）2日晚到凱道為台北市議員羅智強（右）新書「公投叛徒民進黨」寫序，現場進行網路直播，馬英九稱蔡總統為蔡殺頭，推翻民進黨推行公投的蔡同榮理念，儼然是公投叛徒。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨定調年底四公投是對民進黨政府不信任投票，行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，核四「沒有可能重啟」，且核廢料沒處去，萬一核災，台灣「去一半」，政府會把事實向台灣民眾報告。他也批評，國民黨主席朱立倫對重啟核四「前言不對後語」；國民黨則反批蘇言行前後不一。

前總統馬英九昨晚受訪表示，「我們從來沒有說『核電歸零』過」，現在全世界幾乎沒有國家在廢核，廢核已經不是國際趨勢，減碳才是，如果連這一點都抓不到，還在廢核，真的不知道在幹嘛，台灣又不自產能源，「現在廢核的政策是錯誤的政策」。

馬英九也還原，當初推動核四封存，是因為國民黨內中央與地方，尤其是新北市，大家意見非常多，經與當時的行政院長江宜樺商量後，發覺短期內不容易整合，最好的辦法就是暫時把他擱置，等到適當的時候再重新拿出來討論，但「封存不是廢止，時機成熟再拿出來」，現在台灣真的會缺電，時機已成熟。

蘇貞昌昨答覆民進黨立委周春米質詢時表示，核四是國民黨當年堅持要建，拖了15年，當年的廠商已經解散、建照過期，生產機器的廠商已停產，核四廠燃料棒已送回美國，所以「沒有可能重啟」，何況它就蓋在地震帶上。

副總統賴清德昨出席「HPE慧與科技台灣投資策略發表記者會」，承諾政府一定會提供足夠能源，也希望藉由增加天然氣取代燃煤，讓台灣能與2050碳中和的國際發展接軌。年底有兩項公投與電力有關，他認為，不可能用核四來取代天然氣發電，如果這兩項公投案都通過，將對電力帶來更進一步衝擊。

此外，協和電廠擬改為天然氣發電，須填海造地蓋第四天然氣接收站，約七萬多株珊瑚恐遭「活埋」，被質疑是「三接翻版」。蘇貞昌說，民生和產業都要用電，一天、一刻都不能缺電，環境永續同樣重要，政府會在這之間求取平衡，也會負責任地向全民報告。

台電昨強調，該案為環評委員要求排審，依照環評法規程序進行，沒有刻意於公投前闖關的可能。

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