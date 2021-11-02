東沙強化防衛能力 雷達升級、百噸巡防艇進駐

兩岸情勢緊張，東沙島屢遭國際媒體關注。(軍聞社)

東沙島情勢屢遭國際媒體關注，認為有遭解放軍攻占的軍事威脅疑慮。據海岸巡防署新年度預算 案顯示，海委會海巡署將更新島上雷達系統，整合光電設備，同時加入自動船舶辨識機制。另將採購新機動雷達車備援，未來派遣配備機砲的一百噸巡防救難艇進駐，確保國家安全。

因應情勢，東沙島目前有海軍陸戰隊等兵力與裝備，以移地訓練為名進駐，與海巡東沙指揮部共同戍守。

海巡署表示，東沙環礁位處國際航道要衝，近年來因鄰近海域常有船舶海難、傷病後送，以及越南 、大陸籍漁船越界作業等情事，海巡署計畫擬於東沙島長駐兩艘總噸位一百噸級巡防救難艇，將島上潟湖潮口及既有航道清淤，有效確保國家安全。

海巡署委託台船所建造十五艘新型百噸級巡防救難艇，配備二零機砲。

但立法院預算中心指出，「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」，迄今年8月底止預算執行率低於三成；且由於東沙群島位於台灣 西南隅，距高雄約有240哩，島上無法提供施工機具，所需施工機具皆須由台灣本島支應，對於機具動員及調度較為不易。另南海局勢亦恐導致海上運輸困難增加，存有高度不確定性，呼籲海巡署強化風險控管。

另外，國防部昨發布公告，陸軍耗資台幣144萬餘元向美軍某基地租用聯絡官辦公室，租期自今年起至2025年。陸軍司令部表示，這是陸軍對美軍購後勤零附件採購辦公室。據證實，陸海空三軍各派遣一名少校聯絡官，進駐美軍三軍的後勤管理中心，負責籌購台灣美製裝備零附件，層級雖不高，但任務性質十分重要。