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吳釗燮會歐洲議會及比利時友台議員 盼速評估簽BIA

記者徐偉真／台北31日電
外交部長吳釗燮（中）和歐洲議會及比利時國會的友台議員會面。（圖：外交部提供）
外交部長吳釗燮（中）和歐洲議會及比利時國會的友台議員會面。（圖：外交部提供）

外交部昨天表示，正在歐洲訪問的外交部長吳釗燮和歐洲議會及比利時國會的友台議員會面，當面感謝歐洲議會及比利時國會對台灣的支持，他也籲請友台議員在各項友台決議內容的基礎上，協助推動歐盟加速強化與台灣的雙邊關係及交往，希望儘速與台灣就台歐盟簽雙邊投資協議（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業。

外交部表示，吳釗燮致詞時表示，歐洲議會上周以壓倒性票數通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，建議歐盟強化與台灣的政治關係，並支持台灣的國際參與，不僅是歷來第一份關注台歐盟全方位關係的歐洲議會報告案，更是歐洲議會本會期以第二高票通過的決議案，對台歐盟關係未來發展深具指標性意義，他代表台灣人民與政府對此表達最誠摯謝忱。

外交部長吳釗燮和歐洲議會及比利時國會的友台議員會面。（圖：外交部提供）
外交部長吳釗燮和歐洲議會及比利時國會的友台議員會面。（圖：外交部提供）

外交部表示，吳釗燮指出，歐洲議會自2020年7月以來已經通過包括「歐盟貿易政策檢討」、「共同外交安全政策」、「連結性及歐亞關係」等12部包含多項友台條文的重要文件，明確傳達歐洲議會對於台海安全情勢的關切，以及對台灣國際參與、台歐盟洽簽BIA，以及深化台歐盟雙邊關係的支持。

外交部表示，除了歐洲議會外，比利時聯邦參議院也在今年3月通過「加強台灣國際社會地位」決議案，並以壓倒性票數通過友台決議，支持台灣國際參與及以外交手段舒緩亞太地區緊張情勢；比利時聯邦眾議院則於去年通過「台灣的國際地位」決議，都是台歐雙邊關係的重要里程碑。

外交部表示，吳釗燮在餐會上與出席議員們熱烈互動，並就中國複合式威脅、台海安全現況、台灣參與聯合國、香港情勢，台歐青年交流，以及呼籲台歐盟儘速啟談BIA等議題廣泛交換意見。

外交部表示，這次餐會共有包括「台歐盟政治關係暨合作報告」報告人、瑞典籍歐洲議員Charlie Weimers等九個國家的歐洲議員出席，比利時國會友台小組兩位共同主席也都親自出席。

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