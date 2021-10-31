新聞評論／有媚外政府 台產業還需外來對手？

台積電被美國逼迫交出晶片營運數據，經濟部長王美花卻袖手旁觀。（本報資料照片）

台積電 創辦人張忠謀兩年前說，台積電是地緣政治兵家必爭之地；近日他說，現在情況依舊，而且會越來越重要。然而，台積電還是決定向美國 政府低頭，在11月8日前交出晶片營運數據。這個結果並不令人意外。護國神山再高大，當政府袖手，企業如何抵擋美國壓力？企業界更擔心這只是第一步，若連台積電都必須低頭，其他產業會不會發生骨牌效應？

另一頭，南韓 半導體業者也低頭了，SK海力士同意提供數據。南韓產業通商資源部長官文勝煜說，一些公司準備在不違反合同保密條款或國內法律下，提交可提供的資料。但不同的是，南韓政府和業者站在一起捍衛產業權益，相形之下，台灣政府太懦弱消極了。

為解決美國車廠晶片短缺問題，美商務部長雷蒙多語帶恐嚇，要求台、韓等國半導體業者交出晶片營運資料。美國媒體強調，若業者不從，美方可能祭出韓戰時期《國防生產法》的強制措施。面對雷蒙多的霸道，南韓經濟首長積極關切；而台經濟部長王美花卻毫無作為，把責任推給企業，形成強烈對照。

對於美國政府過度干預市場的「長臂」作為，南韓產資部與半導體產業協會組成「半導體團結合作委員會」，共同應對；產資部通商交涉本部長呂翰九表示將與美協商，以降低產業損失。呂翰九到巴黎參加OECD部長會議見到美國貿易代表戴琪，又表達南韓業者的憂慮與政府的關切。南韓駐美大使李秀赫也在華府表態，指美國給了相關企業很大壓力，但企業不會輕易提供高機密訊息。

其後，南韓副總理洪楠基主持「對外經濟安全戰略會議」，稱南韓政府除向業者提供相關各國和行業因應美國要求的動向，支援企業應對，也通過多重管道向美國轉達韓企的憂慮，並積極協調。這項會議，正是美國要求提供晶片數據後新成立的部長級協商機制，由經濟、外交、國安部門首長組成，將此當成經濟安全重大議題討論，洪楠基會上也談到在全球技術霸權競爭下扶植及保護南韓技術的策略。

南韓政府這些作為，仍被媒體批評為不夠積極；反觀蔡政府的表現，則令人瞠目結舌。經濟部和國發會的回應，一則替美國政府說好話，強調美國的要求沒有針對性；二則對美國的做法作善意解讀，強調並非強制性質；三是為美國政府掛保證，強調美方不會洩漏廠商提供的資料；四是把壓力與風險推給企業，說企業會自行考量能提供什麼資料給美國。

王美花與AIT處長孫曉雅例行會面後，仍強調是自願而非強制，極力正當化美方動機。孫曉雅在上任後首場記者會更說美國商務部「只是一個請求」，但她沒解釋商務部長警告的「我們的工具箱裡有其他法寶，能讓業者交出數據…若有必要，我們會這麼做」；也沒澄清台積電、SK海力士已表態繳械，商務部仍揚言要看有多少公司提供數據以及數據品質，再決定是否採取強制措施。而美國都拉下黑臉了，王美花還努力幫著抹上白粉，真不知她是哪國官員？

張忠謀雖不以為然，台積電還是應美「請求」赴美設廠。台積電是兵家必爭之地，更須抵擋國外的強烈覬覦。台積電不僅是護國神山，它和鴻海永齡、慈濟捐贈的疫苗，也為防疫不力的政府解套；然而台積電有事，王美花卻袖手旁觀，還將外界關注指為假議題。有這樣媚外的經濟部長，台灣產業還需要國際競爭對手嗎？蔡政府對護國神山的守護，竟比不上它對美國利益的守護，多麼可悲！