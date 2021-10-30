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陸委會籲對岸「止戈為武」 擬逐步放寬兩岸交流

記者呂佳蓉賴錦宏／台北30日電
陸委會主委邱太三呼籲對岸「止戈為武」。（記者葉信菉／攝影）
陸委會主委邱太三呼籲對岸「止戈為武」。（記者葉信菉／攝影）

兩岸關係局勢緊張，陸委會主委邱太三昨日呼籲對岸「止戈為武」，他並透露政府正研議在新冠疫情緩和後，逐步放寬兩岸交流管制，並願率先提議雙方公權力單位事務互動溝通，以保障人民福祉。

邱太三昨天出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會發表致詞，並在會後受訪。針對疫情趨緩後逐步放寬交流管制，邱太三指出，有幾個初步研擬的事項，第一，需中央流行疫情指揮中心作疫情評估；第二，在地相關人士的考量，有些人比較緊張，持反對的態度，這需做溝通；第三，相關單位能否做好防疫內容，要取得民眾信賴。

他強調，台灣疫苗施打率提升，對岸防疫也做得不錯，需兩邊人民能理解接受這樣一個新調整。

邱太三說，北京必須了解蔡英文總統提出的「四個堅持」是台灣主流民意與底線。由於兩岸的制度及價值差異，雙方需要透過平等對話，務實處理彼此關切的問題。

對於「兩岸互不隸屬」說是否違憲？邱太三表示，「憲法」增修條文前言裡有因應統一前之需要，兩岸從軍事對抗到和平解決問題，國際情勢、兩岸內部各自做了很多變化，「沒辦法用74年前的這樣的觀點，來看待70年後」。

蔡英文總統日前接受CNN專訪提及美軍在台協訓，遭到國台辦回應稱「打擊台獨不計成本」，邱太三回應，對岸過度緊張，台美軍事交流是持續的，不是只有最近這五年。只是這五年密度與強度強點，都是做軍事交流，沒有所謂美軍進駐的問題。

國台辦發言人馬曉光昨天回應稱，邱的有關言論，繼續販賣「兩國論」，繼續混淆是非、顛倒黑白，妄圖欺騙台灣民眾，誤導國際社會，推卸民進黨當局謀「獨」挑釁的罪責。

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