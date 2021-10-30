關切台海穩定 AIT重申美對台安全承諾：堅若磐石

美國在台協會處長孫曉雅29日舉行上任後首場記者會，重申美對台安全承諾「堅若磐石」。（記者張加／攝影）

美國 在台協會（AIT）處長孫曉雅 指出，對北京持續破壞台海穩定的行為深感關切，她並重申美國對台灣的安全承諾堅若磐石；此外，美國將持續支持台灣對抗限制台灣適當參與國際的種種作為。

美國在台協會昨舉行孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，她以英文致詞並接受媒體提問；她一開場便說，美台關係現正處於極佳的狀態，美方相信深化美國與台灣人民的互動與連結，不僅符合美國的利益，也符合美國基於台灣關係法 ，三個聯合公報和六項保證的「一中政策」。

孫曉雅致詞主談美台關係的變與不變，她表示雖然拜登政府在其他議題有些政策調整，但美台關係的根本本質維持不變。她指出，美台關係中有四個重要要素，包括維持美台安全合作，拓展美台經濟夥伴關係，維護台灣的國際空間，強化美台人民之間的情誼；「另外也增加了資安與供應鏈等新領域。」

孫曉雅致詞說，在美台安全合作方面，美國會致力協助台灣維持充足的自我防衛能力，同時會與台灣合作，一起應對印太區域內美台所面對的共同挑戰。

有關蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪提及美軍在台協訓，孫曉雅未評論蔡總統的專訪，但她強調對台灣的支持，以及與台灣的防衛合作關係堅若磐石。被問到美國是否增加陸戰隊派駐AIT的人數時，孫曉雅僅表示，很高興搬到AIT新館，但她不會談人員數量以及來自哪些機構。