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美中兩強較勁 彭博：台灣被推上代理戰爭前線

台灣新聞組／台北30日電
彭博資訊分析，近來台海緊張升高，台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。圖為美日聯合軍演。（取材自U.S. Pacific Fleet）
彭博資訊分析，近來台海緊張升高，台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。圖為美日聯合軍演。（取材自U.S. Pacific Fleet）

彭博資訊分析，近來台海緊張雖然升高，但美國中國的高層靜靜保持溝通，兩大強權的關係進展或許沒有表面上的劍拔弩張，而台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。

彭博記者馬洛（Iain Marlow）撰文指出，最近的一些新聞標題，諸如：美國總統拜登承諾防衛台灣、北京發出中美關係面臨「顛覆性巨大風險」警告、解放軍軍機頻繁進入台灣西南空域、中國官媒指美國行動可能「觸發戰爭」等等，都令人感到兩個核武大國似乎正朝著衝突奔去。

馬洛說，確實有愈來愈多分析師警告，中國國家主席習近平準備在未來幾年的某個時間點拿下台灣。但在表面下，多個跡象透露出華府與北京正開始脫離外交漩渦，這個漩渦源自前總統川普2018年3月加徵鋼鐵關稅。

美中雙方凍僵的關係開始融化的事例包括：本月美國宣布拜登和習近平未來幾周計畫舉行視訊峰會，這將是美中兩國領袖兩年多以來的首次公開會議。本周二，北京以「務實、坦誠、建設性」的措辭，形容美國財政部長葉倫和中國國務院副總理劉鶴之間的交流。兩國政府還已成立聯合工作小組，要解決棘手問題。

馬洛認為，這些相互矛盾的訊號，反映了兩位領導人所面臨的政治現實。那就是，他們需要某種程度的合作來保護各自的經濟，但又不能顯得軟弱。這使得台灣作為美中兩國代理戰爭前線的角色再成焦點，而台灣其實自中共取得中國政權以來的70多年間，台海局勢的僵局裡，一直擔當這樣的角色。

拜登發言力挺台灣 逼中國在其他議題上較妥協

馬洛引述澳洲國立大學講師宋文笛的看法說，拜登發言力挺台灣民選政府，在北京影響日益增大的區域裡可以建立信用，同時也可能令中國在其他議題上較願意妥協。

宋文笛說：「不管美中公開場合如何互相攻訐，只要兩國之間有充分的溝通，並且雙方可以放心對方的目標是不造成災難的競爭，那麼這兩個全球最大經濟體之間的合作就仍然是有可能的，甚至是雙方所希望的。」

北卡戴維森學院東亞政治學教授任雪麗說，「我們目前所處的情況是，各方都試圖嚇阻彼此。而這些嚇阻被解讀為挑釁。」「中華人民共和國擔心美國會給台灣開綠燈去尋求（獨立），所以竭盡全力嚇阻美國和台灣採取行動。」

即便大家都無意戰爭，還是會有誤判進而擦搶走火的風險。馬洛提到，特別是美國自阿富汗撤軍造成亂局之後，一旦台海真的發生軍事衝突，厭戰的美國該如何回應就有很多疑問。拜登雖矢言保衛台灣，但沒有說明基於哪個法條或條約。

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