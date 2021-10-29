我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

黑白集／把台灣賣個好價錢…美國又想如法炮製？

黑白集

美國吃了後悔藥？2758八號決議50年後，美國國務卿布林肯呼籲各國，支持台灣有意義參與聯合國體系，議員也紛紛表態。民進黨見獵心喜，興奮莫名。但明白人都清楚，這恐是兌現不了的空話。

讓台灣成為「亞洲孤兒」的2758號決議，是紙傷心文件。聯合國是實力叢林，美國再怎麼支持台灣，它在聯合國也只有一票。這份決議是用票數堆起來的，狂瀾難挽，美國當年的聯中抗蘇戰略則是催化劑。半世紀前大陸還是吳下阿蒙，它左右的票數即已大半；如今它是全球老二，誰敢不買帳？

當年9月，尼克森宣布支持PRC進入聯合國大會及安理會，也反對將ROC從大會排除出去。但「兩個中國」的提案，到了10月聯大，連表決的機會都沒有。這會是偶然嗎？

當年在紐約每天算票的北美司長錢復對此領悟最深，場內人情比冰窖還冷。20年後他當上外長推動重返聯合國，祕書長蓋里卻告訴他，通往紐約最近的路是經由北京。那條路其實曾被鋪平，兩岸達成了「九二共識」，兩岸衛生部長靠著它在世衛大會碰頭；然而，這共識卻被一堆人「大港你贏」（台語髒話諧音）幹掉了。

這段歷史的最大教訓是：別真把美國當好人。杜魯門曾想拋棄台灣，尼克森則把台灣賣了個好價錢。回想尼克森當初的保證，能不恐懼現在拜登將如法炮製？

台灣 美國 聯合國

上一則

吳釗燮將密訪布魯塞爾 歐盟：非政治性質

下一則

觀察站／美戰略轉清晰？蔡英文更近戰爭風險？

延伸閱讀

美挺台參與聯合國 陸批炒作變本加厲

美挺台參與聯合國 陸批炒作變本加厲
學者：布林肯挺台聲明僅提鼓勵 為美中留迴旋空間

學者：布林肯挺台聲明僅提鼓勵 為美中留迴旋空間
布林肯挺台參與聯合國 中外交部：已提嚴正交涉

布林肯挺台參與聯合國 中外交部：已提嚴正交涉
布林肯呼籲UN會員國 共同支持台灣參與聯合國體系

布林肯呼籲UN會員國 共同支持台灣參與聯合國體系

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告