黑白集／把台灣賣個好價錢…美國又想如法炮製？

美國 吃了後悔藥？2758八號決議50年後，美國國務卿布林肯呼籲各國，支持台灣 有意義參與聯合國 體系，議員也紛紛表態。民進黨見獵心喜，興奮莫名。但明白人都清楚，這恐是兌現不了的空話。

讓台灣成為「亞洲孤兒」的2758號決議，是紙傷心文件。聯合國是實力叢林，美國再怎麼支持台灣，它在聯合國也只有一票。這份決議是用票數堆起來的，狂瀾難挽，美國當年的聯中抗蘇戰略則是催化劑。半世紀前大陸還是吳下阿蒙，它左右的票數即已大半；如今它是全球老二，誰敢不買帳？

當年9月，尼克森宣布支持PRC進入聯合國大會及安理會，也反對將ROC從大會排除出去。但「兩個中國」的提案，到了10月聯大，連表決的機會都沒有。這會是偶然嗎？

當年在紐約每天算票的北美司長錢復對此領悟最深，場內人情比冰窖還冷。20年後他當上外長推動重返聯合國，祕書長蓋里卻告訴他，通往紐約最近的路是經由北京。那條路其實曾被鋪平，兩岸達成了「九二共識」，兩岸衛生部長靠著它在世衛大會碰頭；然而，這共識卻被一堆人「大港你贏」（台語髒話諧音）幹掉了。

這段歷史的最大教訓是：別真把美國當好人。杜魯門曾想拋棄台灣，尼克森則把台灣賣了個好價錢。回想尼克森當初的保證，能不恐懼現在拜登將如法炮製？