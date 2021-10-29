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吳釗燮將密訪布魯塞爾 歐盟：非政治性質

台灣新聞組／台北29日電
台灣外交部長吳釗燮（左）27日訪問捷克參議院，受到議長維特齊（右）的熱情接待。（中央社）
台灣外交部長吳釗燮（左）27日訪問捷克參議院，受到議長維特齊（右）的熱情接待。（中央社）

政治新聞網Politico昨日報導，外交部長吳釗燮本周訪歐之行，將密訪歐盟總部所在地布魯塞爾。吳釗燮的歐洲行已令歐盟和北京緊張關係加劇，引發各界關注。

吳釗燮本周稍早出訪捷克和斯洛伐克，但布魯塞爾之行則未公開，目前還不清楚他將拜會哪些官員。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰告訴Politico，他已收到證實吳釗燮來訪的訊息。

歐盟一名發言人僅說「知道有這趟訪問」，但堅稱這場會面是「非政治性質」，暗示吳釗燮不會見到諸如歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾等。

中國駐歐盟使團發布聲明說，北京堅決反對台灣地區與和中國有外交關係的各國進行任何形式的官方接觸，中方立場很清楚。

另外，中央社報導，捷克官員之前表示，希望台灣的半導體業者前往投資，到訪的吳釗燮回應記者提問時說，願評估可能性。

吳釗燮27日在布拉格拜會市長賀瑞普，會後回應捷克記者提問時表示，台灣的業者好不容易才建立半導體產業鏈，現在到任何國家設廠前，都必須先精準評估。既然捷克方面期盼台灣投資的意願如此明確，他承諾返台後將與相關人士評估投資捷克的可能利基。

歐盟 台灣 投資

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