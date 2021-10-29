吳釗燮將密訪布魯塞爾 歐盟：非政治性質

台灣外交部長吳釗燮（左）27日訪問捷克參議院，受到議長維特齊（右）的熱情接待。（中央社）

政治新聞網Politico昨日報導，外交部長吳釗燮本周訪歐之行，將密訪歐盟 總部所在地布魯塞爾。吳釗燮的歐洲行已令歐盟和北京緊張關係加劇，引發各界關注。

吳釗燮本周稍早出訪捷克和斯洛伐克，但布魯塞爾之行則未公開，目前還不清楚他將拜會哪些官員。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰告訴Politico，他已收到證實吳釗燮來訪的訊息。

歐盟一名發言人僅說「知道有這趟訪問」，但堅稱這場會面是「非政治性質」，暗示吳釗燮不會見到諸如歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾等。

中國駐歐盟使團發布聲明說，北京堅決反對台灣 地區與和中國有外交關係的各國進行任何形式的官方接觸，中方立場很清楚。

另外，中央社報導，捷克官員之前表示，希望台灣的半導體業者前往投資 ，到訪的吳釗燮回應記者提問時說，願評估可能性。

吳釗燮27日在布拉格拜會市長賀瑞普，會後回應捷克記者提問時表示，台灣的業者好不容易才建立半導體產業鏈，現在到任何國家設廠前，都必須先精準評估。既然捷克方面期盼台灣投資的意願如此明確，他承諾返台後將與相關人士評估投資捷克的可能利基。