美中軍方密電「拆彈」 蔡政府卻有如「局外人」

川普政府今年初一度宣布美駐聯合國大使克拉夫特（左）將訪台，但宣布隔天，密利致電李作成，美方隨後宣布取消克拉夫特訪台，改用視訊與蔡英文總統（右）對談。（圖：總統府提供）

美中台情勢瞬息萬變，中美關係近來趨緩，中共中央外事辦主任楊潔篪和美國 安顧問蘇利文日前於蘇黎世磋商，美國總統拜登與中國國家主席習近平年底將舉行「拜習會」。不過，與檯面上對話相較，美中兩軍高層被爆兩度密電更加震撼，對台也更具警示。美中密電背後是暗潮洶湧的軍事角力和大國棋局，蔡政府彼時卻高談美台「理念價值同盟」無可撼動等論調，若非誤判情勢，恐怕也過於一廂情願。

揭發「水門案」的華盛頓郵報知名記者伍華德，在其新書「Peril」（危急）披露，美國參謀首長聯席會議主席密利 繞過時任總統川普，兩度與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成密電。第一次密電是在去年10月30日，當時距美大選只剩四天。第二次是在今年1月8日，也就是川普支持者闖入國會山莊後第二天。兩次交涉中，密利不僅向李作成確認美軍沒有「向中國開戰」意圖，還稱如要動武，「一定提前通知中方」。

密利密電李作成防擦槍走火

根據伍華德的說法，密利之所以這麼做，一是美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，二是國會山莊事件後，北京懷疑川普可能會在最後時刻採取激進行動。密利為避免擦槍走火，因此主動密電李作成，還授意印太司令部「延後軍演」。雖然川普怒責密利「賣國」，但密利向美聯社表示，致電解放軍 是「例行公事」，這麼做是「為了讓盟友和對手放心」，以確保戰略穩定，「這完全符合工作職責」。

還原密電時刻，美中台情勢風起雲湧。第一通密電前夕，即去年10月22日，解放軍首度派出無人機進入台灣西南防空識別區；隔天，習近平在「抗美援朝」大會上，重批美國搞「霸權」死路一條，還稱會迎頭痛擊分裂領土的任何勢力。去年10月26日，大陸官媒更稱，解放軍戰機一定要飛到台灣上空宣示主權。

今年初，解放軍動作更多。1月3日，解放軍首次在「南沙」部署運20，同時罕見公布多種新型導彈。1月4日再秀肌肉，在74集團軍某炮兵旅開訓動員大會上亮出全新列裝的新型箱式火箭炮，號稱是打擊台灣的利器。

密利甘冒政軍倫理之大不韙，就是擔憂兩軍誤判而引致軍事衝突。當時蔡政府又是如何判斷情勢？去年10月31日，即密利與李作成首次密電隔天，蔡英文總統就美大選及中共19屆五中全會召開國安會議，她指台灣得到美國主流民意及朝野政黨一致支持，「台美是理念和價值的同盟，不會受到任何變數影響。」

1月8日（美東1月7日），美方宣布駐聯合國大使克拉夫特將於1月13至15日訪台，1月9日加碼宣布解除「美台交往限制」，美中關係緊繃到臨界點。解放軍東部戰區隨即公開艦隊演練火力打擊畫面，開展實戰化訓練。

蔡政府大內宣高談美台「緊密友好」

危機籠罩之際，蔡政府則是大力宣揚台美關係取得進展，總統府發言人張惇涵還指，（美解除交往限制）充分反映台美堅實夥伴關係，「台美關係不斷推展至緊密友好」。

克拉夫特原定1月13至15日訪台，但出發當天，美方以「為確保政府順利完成交接」為由，宣布取消所有官員出訪，震驚台美各界。南華早報事後披露，當時多方交涉，密利在第二度致電李作成時，曾告知克拉夫特和國務卿龐培歐應該不會訪台。消息還指，當時解放軍高層已向美方表示，若美大使專機抵台上空，解放軍將不惜派軍機進入台領空捍衛主權。

密利和李作成私下通電「拆彈」，蔡政府還在高談美台關係「緊密友好」，台灣彷彿成了與整體情勢無關的「局外人」，也顯示美方不願中方誤判而引發衝突，損害美國利益。中美大國角力，利益交織複雜，蔡政府對情勢的判斷，切莫淪為「見樹不見林」。