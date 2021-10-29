我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

美軍駐台？藍：蔡英文應思考降低兩岸開戰風險

台灣新聞組／台北29日電
蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，證實美軍在台協訓。圖為美軍特戰第一總隊部隊形象影片，片中直升機尾桁上「陸軍」與中華民國國徽一閃而過，透露美軍在台協訓。（圖：取自美軍特戰第一總隊官方臉書）
蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，證實美軍在台協訓。圖為美軍特戰第一總隊部隊形象影片，片中直升機尾桁上「陸軍」與中華民國國徽一閃而過，透露美軍在台協訓。（圖：取自美軍特戰第一總隊官方臉書）

針對蔡英文總統接受CNN專訪證實美軍在台協訓，及談及北京對台軍事威脅與日俱增等議題，國民黨表達高度關切。國民黨文傳會主委凌濤認為，蔡總統身為三軍統帥既有此認知，就應積極強化國軍的「即戰力」，務實使全民瞭解台海隨時可能發生的軍事危機，並加強「民防」及「動員」演練，不應有依賴他國心態。

台北市長柯文哲則表示，他看得心驚膽戰，但對外盡量要求和平，對內做好足夠準備，但現在到底準備好了嗎？他不曉得。政大外交系副教授黃奎博則說，蔡英文是為釋放美國挺台的政治訊息。但政大國關研究中心兼任研究員嚴震生認為，蔡總統的言論對兩岸關係完全沒有幫助。

凌濤表示，現況下台灣空軍主力戰機F16-V就是前總統馬英九任內主張投資，才得以有效應對解放軍威脅，甚至蔡英文引以為傲的國艦國造等政策都是延續過去國民黨執政規畫，「蔡總統自己又為台灣做了什麼？」凌濤說，行政院長蘇貞昌掛在嘴邊拿掃帚上戰場、民進黨台北市黨部主委吳怡農說要打巷戰，更都是「嘴砲」、製造民眾恐慌，具體作法卻寥寥無幾。

凌濤說，即使展望公投選項，涉及國安問題的能源政策，蔡政府也不乏自我矛盾，蔡政府政策下天然氣能源占比過高的問題，一旦台海發生戰爭，解放軍如果封鎖航路，天然氣如何進港？台灣如何因應？國安不能靠欺騙，如果蔡總統一直都在打假球，那她就算有40個堅持，也不會讓國民安全。

凌濤呼籲蔡總統應該積極思考如何降低兩岸敵意與戰爭風險、採取穩健姿態，在表達防衛決心的同時，嚴格約束相關外交及國安高層，謹慎對外發言，避免傳達混淆訊息，惡化區域安全情勢。

台灣 國民黨 蔡英文

上一則

美中軍方密電「拆彈」 蔡政府卻有如「局外人」

延伸閱讀

台灣公投對決 蔡英文下令備戰 喊「4不同意」

台灣公投對決 蔡英文下令備戰 喊「4不同意」
曾遭柯文哲嗆聲 抗疫官王必勝 爆與護理師不倫戀

曾遭柯文哲嗆聲 抗疫官王必勝 爆與護理師不倫戀
綠談檢討罷免門檻 柯文哲：當時罷韓就喊「民主勝利」

綠談檢討罷免門檻 柯文哲：當時罷韓就喊「民主勝利」
綠要求複述蔡4堅持 柯文哲反嗆：網軍治國是民主自由？

綠要求複述蔡4堅持 柯文哲反嗆：網軍治國是民主自由？

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告