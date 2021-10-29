美軍駐台？藍：蔡英文應思考降低兩岸開戰風險

蔡英文總統日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，證實美軍在台協訓。圖為美軍特戰第一總隊部隊形象影片，片中直升機尾桁上「陸軍」與中華民國國徽一閃而過，透露美軍在台協訓。（圖：取自美軍特戰第一總隊官方臉書）

針對蔡英文 總統接受CNN專訪證實美軍在台協訓，及談及北京對台軍事威脅與日俱增等議題，國民黨 表達高度關切。國民黨文傳會主委凌濤認為，蔡總統身為三軍統帥既有此認知，就應積極強化國軍的「即戰力」，務實使全民瞭解台海隨時可能發生的軍事危機，並加強「民防」及「動員」演練，不應有依賴他國心態。

台北市長柯文哲則表示，他看得心驚膽戰，但對外盡量要求和平，對內做好足夠準備，但現在到底準備好了嗎？他不曉得。政大外交系副教授黃奎博則說，蔡英文是為釋放美國挺台的政治訊息。但政大國關研究中心兼任研究員嚴震生認為，蔡總統的言論對兩岸關係完全沒有幫助。

凌濤表示，現況下台灣 空軍主力戰機F16-V就是前總統馬英九任內主張投資，才得以有效應對解放軍威脅，甚至蔡英文引以為傲的國艦國造等政策都是延續過去國民黨執政規畫，「蔡總統自己又為台灣做了什麼？」凌濤說，行政院長蘇貞昌掛在嘴邊拿掃帚上戰場、民進黨台北市黨部主委吳怡農說要打巷戰，更都是「嘴砲」、製造民眾恐慌，具體作法卻寥寥無幾。

凌濤說，即使展望公投選項，涉及國安問題的能源政策，蔡政府也不乏自我矛盾，蔡政府政策下天然氣能源占比過高的問題，一旦台海發生戰爭，解放軍如果封鎖航路，天然氣如何進港？台灣如何因應？國安不能靠欺騙，如果蔡總統一直都在打假球，那她就算有40個堅持，也不會讓國民安全。

凌濤呼籲蔡總統應該積極思考如何降低兩岸敵意與戰爭風險、採取穩健姿態，在表達防衛決心的同時，嚴格約束相關外交及國安高層，謹慎對外發言，避免傳達混淆訊息，惡化區域安全情勢。