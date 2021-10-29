新聞幕後／美國大選前後 美中台兵凶戰危的5個月

去年美國大選的最後幾個月，中方強烈懷疑川普可能嘗試引發與中國軍事衝突，製造「10月驚奇」。圖為美軍航母「雷根號」。（路透）

去年美國 大選的最後幾個月，川普選情看跌，從當時的情資顯示，中方強烈懷疑，川普可能嘗試引發與中國軍事衝突，製造「10月驚奇」來提升勝選的機會。

去年8月 美中國防部長熱線

根據美國參謀首長聯席會議主席密利，事後提供給國會聽證會的備忘錄中表示，中國國防部長魏鳳和去年8月6日曾致電時任美國防長艾思博，表示雙方應該合作避免衝突。兩位國防部長通話後不久，北京 要求駐南海解放軍「與美軍對峙時不要開第一槍」。

但緊張仍持續中，解放軍五個戰區因應區域情勢緊張，處於高度警戒狀態，尤其是針對美國高官赴台，解放軍軍機開始密集越過台海中線，第一次是8月10日，衛生部長阿查爾進入總統府時；第二次與第三次是9月18、19日，美國務次卿柯拉克訪台時。

為了降低海峽緊張，台灣 外交部長吳釗燮9月22日接受美國國家公共電台（ＮＰＲ）專訪稱，台美之間希望進一步強化經濟、貿易、政治與安全關係，但「在這個時間點，台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」，更值得注意的是，他說「若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預，台灣防禦是自己的責任，台灣會努力為未來變局做好準備」。

這表示此刻美台關係不會有建交這樣的大變化，同時如有衝突，台灣不會把美國拖入戰火，這個說法絕非吳釗燮個人看法，甚至不是蔡政府的政策宣示，而是美國不能講，在選舉中的川普更不能講，所以美國才要台灣來說，藉此希望能夠讓海峽降溫。

傳龐培歐突襲訪台 北京疑慮

危機期間，親民進黨智庫人士表示，兩岸也有祕密溝通管道，自2020年6月、10月及2021年1月，共有三次兩岸視訊會議，後兩次，與美中軍方高層通話的時間相近，這應該是北京方面雙重保險，既與美方溝通，也從台灣這邊打聽消息，以免誤判。

繼美國兩位官員訪台後，傳言國務卿龐培歐正伺機「突襲式」訪台，尤其是10月初，預定有日、韓、蒙古行程，專機繞個彎，停留幾個小時是輕而易舉的事。

龐培歐在10月6日登機前，被媒體問到是否過境台灣，他並未正面回應，只表示「你已看到我們的行程」；但突然間，由於川普感染新冠病毒，龐培歐縮短亞洲訪問行程，開完「四方安全對話」外長會議後，即兼程返國，取消訪蒙古、南韓計畫。

選前變數實在太多，為了安撫北京，密利受到艾思博及其他跨部會官員指示，聯繫中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，密利在選前五天，於10月30日打了第一通電話。

密電後 美少將訪台打破禁忌

根據香港南華早報引述的解放軍消息人士說，密利第一通電話未能安撫北京疑慮，因為11月22日至24日，美國海軍二星少將、印太情報處長史都德曼突訪台，因身分特殊，也實質打破將級軍官不訪台的禁忌。

雖然總統選舉結束，拜登勝出，但川普沒認輸，爭訟未停，北京當時猜測，美國國防部內部也許有部分人暗中支持川普要翻盤，根據南華早報報導，解放軍當時向美國駐北京大使館的美軍武官表達疑慮；李作成下屬也派員傳話來跟美國駐香港總領事聯繫。

然而川普困獸猶鬥，尤其在11月9日開除被解放軍認為可靠、專業的艾思博，幾名五角大廈高官接著辭職，解放軍認得、而且信任的，只剩下密利可以打交道。

1月6日國會圍攻事件，更引發解放軍的疑慮，北京擔心軍權仍在川普手中，有可能為引開國內注意力，下令美軍主動突襲，引發戰爭，從而保留權力。

但密利第二次打電話給李作成，更重要的原因不是由於國會動亂，而是在同一天的重大台美關係變化：龐培歐7日宣布美國駐聯合國大使克拉夫特將於13日到15日訪問台灣。

克拉夫特訪台？北京強硬表態

川普到了最後一年，自從簽署了第一階段美中貿易協議之後，基本上不管中國政策，更顧不上台灣了，美國的中國政策，尤其是台灣政策完全交由龐培歐掌控。

龐培歐9日再加碼，發布聲明，宣布解除美台交往限制。紐約時報指責，這是基於龐培歐個人想選下屆總統的政治野心，「為了自私原因犧牲國家利益」。

中方再度懷疑龐培歐想訪台，環球時報社評嗆美方，若膽敢讓龐培歐任期結束前夕訪台，「北京反應將是排山倒海式的」；國務院發言人10日回批環時神經質，表示龐培歐本周無訪台計畫。

國務卿雖然不來，可是美國駐聯合國大使位階高，政治象徵更強，消息宣布後，北京即透過外交管道向美國提出強烈抗議，但在國務院這邊不得要領，北京於是同時開始準備以軍事行動強力回應。

克拉夫特來台的事，北京在特殊管道中曾警告台灣，並稱「會盡一切方式來阻止」，台灣的回應是，「能不能阻止得了，就看你的本事」，然而北京也知道問題不在台灣，而在美國。

這是1月8日密利打第二次電話給李作成的背景，此時國防部「長官們」都已去職，有很多事，密利必須自己拿主意。

解放軍警告，克拉夫特專機若是接近中方空域，就會被武力驅趕，美國國防部評估發現，要保證克拉夫特專機抵台，就需要駐沖繩美軍戰機護航，但美中之間就有發生軍事對峙的危險。若改由台灣戰機護航，情況將更糟糕，台海上空將有發生交火的風險，屆時美國專機必須被迫轉降駐日美軍基地，這樣一來美軍即使能置身事外，但放任兩岸引燃戰火，對美國來說也會是一場政治大災難。

拜登宣誓就職 解放軍降低戰備層級

國防部將評估報告提交國務院，強烈建議取消克拉夫特訪台，儘管龐培歐不滿，也不得不取消，為避免外界認為迫於中國壓力，龐培歐以政權交接為由，取消國務院一切外訪計畫，包括自己的訪歐計畫。

據媒體從當天航跡圖發現，一架隸屬美國政府C─40B公務機，於美國東部時間12日下午12時10分從華府安德魯空軍基地起飛後，在大西洋上空盤旋畫圈，最終返回原基地，正是克拉夫特訪台專機。

1月20日，拜登宣誓就職，根據密利的備忘錄，美方1月30日的情資報告證實，解放軍已降低各戰區內的戰備層級，五個月的美中台危機，終於過去。