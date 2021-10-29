美中台驚濤駭浪5個月 台方隱而未宣？

解放軍戰機近期頻繁擾台，美中台關係也因此出現微妙變化。圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍戰機。（圖：台國防部提供）

美國 參謀首長聯席會議主席密利 兩次密電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成期間，美中台間兵凶戰危，台灣 是渾然未覺？或明知凶險仍故作大內宣？回顧當時外交、軍事作為，似可窺見蛛絲馬跡。

密利去年致電李作成前十天，美一周兩度對台軍售，蔡政府感謝美國履行對台安全承諾。

當時川普頻打台灣牌拉抬選情。去年11月台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」，台官方稱成果豐碩，民進黨說是台美經濟關係里程碑。

美國宣布駐聯合國大使克拉夫特將訪台時，蔡政府宣稱「現在是台美關係最好的時刻」。當美方宣布取消克拉夫特訪台前一天，外長吳釗燮還說，克拉夫特要和台方討論如何「促進台灣在國際組織的參與」。

軍方透露，去年蔡總統接見美國衛生部長阿查爾時，解放軍戰機兩度跨越海峽中線，台方首度宣稱國軍防空飛彈對其監控。去年9月共機兩度大舉越台海中線，國軍下令須遭敵對行為才能開火，情勢一度緊張。

密利兩度與共軍通話，雖沒有證據顯示曾告知台國防部，但時任參謀總長黃曙光去年10月9日下令國軍正副主官不得同時離營，12月下令全國各作戰區重新檢討防空部隊編組、兵力；黃更親自督導涉及蔡英文總統安危的「衛戍區」作戰，嚴防共軍偷襲北台意味明顯。

多位將領指出，相較96年台海危機，如今中共機艦在台海出現較激烈動作，往往是「特定第三方」引爆。如川普政府宣揚高官訪台，或美軍航艦行經巴士海峽等。中共在台海周邊的軍事行動，目的是「擾台」與「困台」。