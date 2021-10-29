我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

美中台驚濤駭浪5個月 台方隱而未宣？

記者張加、洪哲政、程嘉文／台北29日電
解放軍戰機近期頻繁擾台，美中台關係也因此出現微妙變化。圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍戰機。（圖：台國防部提供）
解放軍戰機近期頻繁擾台，美中台關係也因此出現微妙變化。圖為台空軍F-16戰機（左）監控解放軍戰機。（圖：台國防部提供）

美國參謀首長聯席會議主席密利兩次密電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成期間，美中台間兵凶戰危，台灣是渾然未覺？或明知凶險仍故作大內宣？回顧當時外交、軍事作為，似可窺見蛛絲馬跡。

密利去年致電李作成前十天，美一周兩度對台軍售，蔡政府感謝美國履行對台安全承諾。

當時川普頻打台灣牌拉抬選情。去年11月台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」，台官方稱成果豐碩，民進黨說是台美經濟關係里程碑。

美國宣布駐聯合國大使克拉夫特將訪台時，蔡政府宣稱「現在是台美關係最好的時刻」。當美方宣布取消克拉夫特訪台前一天，外長吳釗燮還說，克拉夫特要和台方討論如何「促進台灣在國際組織的參與」。

軍方透露，去年蔡總統接見美國衛生部長阿查爾時，解放軍戰機兩度跨越海峽中線，台方首度宣稱國軍防空飛彈對其監控。去年9月共機兩度大舉越台海中線，國軍下令須遭敵對行為才能開火，情勢一度緊張。

密利兩度與共軍通話，雖沒有證據顯示曾告知台國防部，但時任參謀總長黃曙光去年10月9日下令國軍正副主官不得同時離營，12月下令全國各作戰區重新檢討防空部隊編組、兵力；黃更親自督導涉及蔡英文總統安危的「衛戍區」作戰，嚴防共軍偷襲北台意味明顯。

多位將領指出，相較96年台海危機，如今中共機艦在台海出現較激烈動作，往往是「特定第三方」引爆。如川普政府宣揚高官訪台，或美軍航艦行經巴士海峽等。中共在台海周邊的軍事行動，目的是「擾台」與「困台」。

美國 台灣 密利

上一則

「居檢不派飛」 機師要喘息日 揮黃飄帶抗議

下一則

美軍協訓符合武統條件?邱國正:造成誤解要努力說明清楚

延伸閱讀

台灣加入CPTPP機會大？日方潑冷水：過於樂觀

台灣加入CPTPP機會大？日方潑冷水：過於樂觀
台入CPTPP機會大？日方潑冷水：入會難度極高

台入CPTPP機會大？日方潑冷水：入會難度極高
雙十談話軟硬兼施 美國應知情

雙十談話軟硬兼施 美國應知情
台關注拜習會 確保美對台政策不變

台關注拜習會 確保美對台政策不變

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告