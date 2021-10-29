美中台驚濤駭浪5個月 台方隱而未宣？
美國參謀首長聯席會議主席密利兩次密電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成期間，美中台間兵凶戰危，台灣是渾然未覺？或明知凶險仍故作大內宣？回顧當時外交、軍事作為，似可窺見蛛絲馬跡。
密利去年致電李作成前十天，美一周兩度對台軍售，蔡政府感謝美國履行對台安全承諾。
當時川普頻打台灣牌拉抬選情。去年11月台美舉行「經濟繁榮夥伴對話」，台官方稱成果豐碩，民進黨說是台美經濟關係里程碑。
美國宣布駐聯合國大使克拉夫特將訪台時，蔡政府宣稱「現在是台美關係最好的時刻」。當美方宣布取消克拉夫特訪台前一天，外長吳釗燮還說，克拉夫特要和台方討論如何「促進台灣在國際組織的參與」。
軍方透露，去年蔡總統接見美國衛生部長阿查爾時，解放軍戰機兩度跨越海峽中線，台方首度宣稱國軍防空飛彈對其監控。去年9月共機兩度大舉越台海中線，國軍下令須遭敵對行為才能開火，情勢一度緊張。
密利兩度與共軍通話，雖沒有證據顯示曾告知台國防部，但時任參謀總長黃曙光去年10月9日下令國軍正副主官不得同時離營，12月下令全國各作戰區重新檢討防空部隊編組、兵力；黃更親自督導涉及蔡英文總統安危的「衛戍區」作戰，嚴防共軍偷襲北台意味明顯。
多位將領指出，相較96年台海危機，如今中共機艦在台海出現較激烈動作，往往是「特定第三方」引爆。如川普政府宣揚高官訪台，或美軍航艦行經巴士海峽等。中共在台海周邊的軍事行動，目的是「擾台」與「困台」。
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