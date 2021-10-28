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美挺台參與聯合國 陸批炒作變本加厲

記者林則宏、呂佳蓉／台北28日電
美國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國。(美聯社)
美國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國。(美聯社)

美國國務卿布林肯表達美國支持台灣有意義地參與聯合國體系，引發北京不滿。中國大陸駐美國大使館指稱布林肯此舉是「公然挑戰一個中國原則」，並向美方提出嚴正交涉。大陸國台辦則稱，「台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國」。

大陸駐美國大使館痛批美國近來「變本加厲」，利用各種場合炒作台灣問題，助台拓展所謂「國際空間」，公然挑戰一中原則，「台灣地區參與聯合國等國際組織活動必須按照一個中國原則處理」。

大陸駐美國大使館還表示，台灣近年來參與國際民航組織、世界衛生組織等多邊機構活動屢屢碰壁的癥結在於，「台灣當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識」。

大陸國台辦發言人馬曉光昨則稱，陸方了解台灣民眾對參與國際活動的想法和感受。在「堅持一個中國原則」的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排。「但推動中國台灣地區加入聯合國、以參與國際活動謀獨，是絕無可能的。」

馬曉光稱，聯大第2758號決議從政治、法律和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。「中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權」。

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