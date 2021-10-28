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陸立專法懲台獨？國台辦未否認

記者羅印冲、呂佳蓉／台北28日電
中國國台辦發言人馬曉光27日主持例行記者會。(中央社)
中國國台辦發言人馬曉光27日主持例行記者會。(中央社)

繼去年傳出北京擬發布「台獨頑固分子清單」並加以制裁後，中國大陸國台辦主管媒體「中國台灣網」昨透過記者會提問時機，公開釋出大陸「立法懲辦台獨」的訊號和動向，密集出招令外界關注，北京或進一步加大「反獨」動作。陸委會昨對此回應稱，政府將注意情勢發展，採取必要之防衛反制措施。

去年11月，香港親北京媒體大公報援引「權威消息」稱，陸方正在擬定「台獨頑固分子清單」，擬對「台獨分子及其金主」進行嚴厲制裁。大陸國台辦發言人朱鳳蓮當時就此表示，極少數「台獨頑固分子」行徑不能容忍，對這些人及其背後金主進行打擊，目的在於維護台海和平穩定和兩岸人民利益。

大陸國台辦主管的新聞網站「中國台灣網」記者昨在國台辦記者會上拋出提問：「大陸有關部門最近或將就懲辦台獨分裂勢力進行專門立法。可否予以證實？」

大陸國台辦發言人馬曉光回答稱，「堅決打擊台獨頑固分子，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措」。

馬曉光還稱，「凡是組織、策畫、實施分裂國家、破壞國家統一行為的台獨頑固分子，包括那些操弄修憲謀獨和為謀獨打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲」。

針對近日出訪歐洲的外交部長吳釗燮言行，馬曉光表明，「吳釗燮是台獨頑固分子，在謀獨犯罪道路上愈走愈遠。」他還稱，「任何勾結外部勢力謀獨拒統的行徑，終遭清算」。

至於蔡政府已著手修憲，馬曉光強調，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」或其他任何企圖分裂國家的行徑，「謀獨必遭嚴懲」。

對北京傳出可能立法懲辦台獨分子，陸委會昨表示，過去一段時間大陸已一再操作「台獨分子清單」議題，昨天更透過媒體刻意釋放將專門立法，意圖恫嚇台灣人民自我限縮、刻意製造寒蟬效應，這種逼迫的不當作法只會適得其反。

陸委會稱，台灣從不是中共治理管轄的範圍，其對台單方立法對台灣民眾毫無拘束力、更無法發生效力。台灣政府將注意情勢發展，並採取必要之防衛反制措施。

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