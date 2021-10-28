國民黨政綱 首納朱求同尊異 刪馬不統不獨

國民黨主席朱立倫。（中央社）

國民黨 中常會昨通過黨主席朱立倫的「政策綱領」草案，政綱理念沿用前主席江啟臣「護台灣 、保民主、拚未來」理念，強調建立「影子內閣」準執政黨；兩岸政策則首度加入朱立倫的「求同尊異」、「反對一國兩制」，刪除前主席馬英九、吳敦義時代「維持不統、不獨、不武的現狀」等字眼。

兩岸方面，朱立倫在政綱中提及兩次「求同尊異」，表示將延續2005年「連胡五項願景」及馬執政八年期間的基本方針，推動兩岸在「九二共識、一中各表」務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

政綱指出，國民黨將恪守「中華民國憲法」，在堅持反對「台獨」、反對「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制、維護台灣人民安全與區域和平的前提下積極推動兩岸改善關係，恢復官方溝通管道，降低台海軍事風險；兩岸應擱置爭議，以求同尊異精神，促進經貿自由化及民間社會。

為維護國家主權與人民安全，國民黨綱也堅決支持國防產業，並打造精銳、靈活、善戰國軍，秉持「止戰而不懼戰，備戰而不求戰」態度，達到「專業多能、止戰禦敵」目標，不必與中共 做軍備競賽，但也絕不讓中共在軍事上過度自信而誤判情勢；全力打造「積極外交、韌性經濟、和平兩岸、堅強國防」四大支柱，以建立長治久安的理想國度。

憲政方面，朱立倫主張恢復立法院閣揆同意權，導正清算鬥爭惡法，捍衛民主憲政價值，以及降低參政年齡至18歲，推動不在籍投票，打破鐵籠公投，擴大政治參與。