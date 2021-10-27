助台自衛、挺入聯 美：一中政策未變

美國國務卿布林肯透過聲明，支持台灣參與聯合國。（路透）

美國 總統拜登 日前受訪表示若中國攻擊台灣，美國會防衛台灣，引發外界熱議。美國國務院25日重申美國政策未變，美國仍致力遵循「一中政策」，該政策是基於台灣關係法 、美中三公報與對台六項保證。拜登致力遵循台灣關係法，美方會持續協助台灣自我防衛。

美國國務院發言人普萊斯25日召開例行簡報會，再次被媒體問到拜登說法相關問題。記者引述台灣關係法第三條第三款指出，該法指示美國總統，如遇台灣人民安全或社會經濟制度遭威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的「適當行動」。該記者詢問，拜登政府是否將台灣關係法解讀成若中國攻台，美國有防衛台灣的承諾。

普萊斯沒有正面回應，僅表示拜登致力於遵循台灣關係法，他在擔任參議員期間投票支持該法通過，台灣關係法是美國對台灣、兩岸關係作為的關鍵一部分。

此外，聯合國大會第2758號決議25日通過滿50年，美國國務卿布林肯透過聲明支持台灣參與聯合國。布林肯表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。

美國參眾兩院外交領袖25日接連發出聲明，譴責中國大陸長年刻意曲解2758號決議，削弱台灣在國際社會地位與參與。