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台士氣不振？防長：台軍沒草莓族 胡錫進：先恢復徵兵

台灣新聞組／台北27日電
華爾街日報報導，美方擔心中國大陸武力攻占台灣，最迫切的問題在於台灣役男與後備部隊準備不足、士氣不振。但國防部長邱國正26日表示對國軍部隊有信心。（本報資料照片）
華爾街日報報導，美方擔心中國大陸武力攻占台灣，最迫切的問題在於台灣役男與後備部隊準備不足、士氣不振。但國防部長邱國正26日表示對國軍部隊有信心。（本報資料照片）

華爾街日報最新報導援引多名專家的話評估說，台灣軍方戰備不足，士氣低落，民眾對中共武力威脅不安加深。對此，國防部長邱國正昨天表示，對國軍部隊有信心，不要因為外媒講了以後，就覺得好像很沮喪，「我覺得沒有必要，我們對自己要有信心」。中國環球時報總編輯胡錫進稱，台灣真有決心戰鬥到底，民進黨當局就先改變台灣的兵役制度，要求所有男人必須服兵役。

邱國正說，他不了解外媒的報導是依據什麼來做評量，但他對國人及國軍部隊有信心；自己在當排長時，很多老兵跟他說「一代不如一代」，他也告訴對方「沒有一代不如一代」，因為他始終相信，「沒有什麼草莓族、什麼族的問題，年輕人也有他的優點」。

國防部發言人史順文表示，國防部將精進國軍的各項作為，包括國防自主、持續發展不對稱戰力、後備戰力提升的規畫，都是為預防戰爭，維護國家安全。部分專家建議國軍與美國等國軍隊共同訓練，並改變目前訓練內容。

胡錫進昨則在其個人微博稱，「蔡英文當局叫囂一旦大陸發起攻擊，台軍將戰鬥到底，但大多數人都知道他們是在強撐著吹牛」。

胡錫進稱，第一現在是中國這邊不想打，有維護和平、把戰爭作為最後手段的意願。第二是對岸民進黨當局那邊不敢打，他們咋呼得厲害，但是清楚台軍不堪一擊，戰則必敗必亡。第三是美國那邊不能打，不打則台海是它的有力槓杆，打則台海必成美軍士兵的墳墓，美國由「躺贏變成慘賠」。

他說，「真有決心戰鬥到底，民進黨當局就先改變台灣的兵役制度吧，要求所有男人必須服兵役，就像以色列那樣，搞出個全民皆兵來……。然而台灣只有18萬常備軍，還儘是些既怕吃苦又怕死的草莓兵，民進黨當局想舒舒服服、踩著美西方輿論的紅地毯就走向台灣獨立，他們這是在把美夢當正經日子過」！

台灣 民進黨 美國

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