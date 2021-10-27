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「台積愈來愈重要」 美推半導體在地製造 張忠謀不看好

記者馬瑞璿／台北27日電
仍是兵家必爭之地 台積電創辦人張忠謀26日出席台灣玉山科技協會20周年慶祝大會晚宴，他表示，兩年前他就說過台積電是兵家必爭之地，現在依舊如此。（記者余承翰／攝影）
仍是兵家必爭之地 台積電創辦人張忠謀26日出席台灣玉山科技協會20周年慶祝大會晚宴，他表示，兩年前他就說過台積電是兵家必爭之地，現在依舊如此。（記者余承翰／攝影）

半導體缺貨成為今年全球最重要議題，台積電創辦人張忠謀昨天出席台灣玉山科技協會20周年晚宴，他表示，「目前看不到何時才會不缺貨，但終究會緩解」，他在兩年前說過，台積電是兵家必爭之地，現在看來依舊如此，而且「台積電會愈來愈重要」。

蔡摘口罩 向張忠謀「致敬」

張忠謀昨出席玉山科技協會晚宴，以「經營人的學習與成長」發表專題演講。蔡英文總統昨晚也同場出席致詞，開頭就摘下口罩向張忠謀「致敬」。她說，有次Morris（台積電創辦人張忠謀）說講話可不可以不戴口罩，會聽不清楚，「今天Morris在場，我一定把口罩拿下來」。

張忠謀現身時，半導體界產業大老紛紛向張忠謀提出各式問題，最讓市場關心的就是，台灣半導體產業仍然有競爭力嗎？張忠謀給出肯定的答案：「the answer is yes。（這個問題的答案是「Yes」）」他認為，台灣半導體在全球仍然非常有競爭力，不過營運要在台灣。

各國補助 不會讓鐘擺回撥

談到各國政府紛紛祭出補助，追求半導體製造在地化，張忠謀說，過去的全球化與自由貿易為世界帶來發達成長，但現在世界已經不是平的，有人說台灣、南韓不安全，有些產能必須放在美國，但這對全世界、亞洲半導體廠甚至英特爾都會是挑戰。

張忠謀說，有人提出鼓勵美國政府補助的想法，現在已經看到美國希望提高半導體製造比重，還祭出520億美元補助，但在他認為金額 「絕對不夠」。他意有所指地說，相關政策「不會讓時鐘鐘擺往回撥」，因為後續投資額度絕對不夠，又要更多補助，這樣的投資將使供應鏈造價與納稅人的代價相當可觀。

張忠謀說，1980年代，美國半導體製造占全球四成左右的比重，現在已經降到20%以下，雖然美國現在希望重新拉高比重，但這是不可逆的，若是在當地設廠，可能會有半導體供應鏈不完整的風險，且生產成本會較高。

張忠謀今年4月也曾公開表示，美國透過補貼推動半導體發展製造，雖然在土地、水電占競爭優勢，但人才卻不如台灣，台灣派遣人員在當地經營、管理，要大規模調動製造業人員，結果是單位成本顯著比台灣高。

張忠謀兩年前出席台積電運動會時就曾指出，世界局勢變化多，台積電一直是非常重要的公司，在IT產業供應鏈是重要的一環，在和平時代，台積電安安靜靜做供應鏈一環，當世界不安寧之際，台積電就變成地緣策略者的必爭之地。他昨天強調維持相同看法，並表示「台積電會愈來愈重要」。

台積電 台灣 美國

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