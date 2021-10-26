新聞眼／吳釗燮高調出訪 是拆彈？還是點火？
外交部長吳釗燮出訪歐洲，一個是曾慷慨捐助台灣16萬劑新冠疫苗的斯洛伐克，一個是參議長和首都市長都曾來訪的捷克，台灣和歐洲友好國家的交流似乎更升溫，但義大利媒體日前突然報導台灣歐洲唯一友邦梵蒂岡遭北京施壓與台斷交，吳釗燮在這個時間出訪，太過巧合，除了訪友，也引發固邦的聯想。
過去捷克參議長訪台，北京抗議，這次換成吳釗燮出國訪問，台灣在國際或外交上有大動作，多半會有、也希望有美國在背後支持，美國近期雖和北京維持對抗態勢，但態度放軟許多，美國總統拜登和中國國家主席習近平9月通話，雙方也敲定年底將舉行領導人視訊峰會。台灣應該要思考的是，兩強對壘、美國大玩兩手策略的情勢中，我們的外交動作程度應該做到哪裡？
台灣和中東歐幾個國家近來交往不斷，彼此關係似獲升溫，台灣大打口罩外交，捷克、斯洛伐克、波蘭相繼捐贈台灣疫苗，但除了和新朋友往來，對邦交國也不能鬆懈。
蔡總統的雙十國慶談話有學者解讀為「拒絕中國」敘事，拜登在脫口秀節目上直接表示會軍事保台，北京雖無強烈反應，但一連串發展下來突然有外媒暴露中國大陸對梵蒂岡的施壓，絕非巧合，再加上教宗方濟各上任後致力和中國大陸接觸，這次外媒的報導也是外交部門應該重視的訊號。
台灣外交處境特別，外交部長訪問非邦交國，過去不會特別公開說，吳釗燮這次高調訪歐，對梵蒂岡釋放的外交訊號進行危機處理是必須的。只是現在兩岸外交戰及疫情尚未消失，外長主動出擊也帶有濃濃政治味；然而，若在外交上無法有所突破，反而引來對岸更大的反撲，恐怕得不償失。
上一則
北京若武力犯台 澳洲國防部長：與美國同進退
下一則
FB留言