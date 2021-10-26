新聞眼／吳釗燮高調出訪 是拆彈？還是點火？

外交部長吳釗燮出訪，帶著濃濃政治味。（記者曾原信／攝影）

外交部長吳釗燮出訪歐洲，一個是曾慷慨捐助台灣 16萬劑新冠疫苗的斯洛伐克，一個是參議長和首都市長都曾來訪的捷克，台灣和歐洲友好國家的交流似乎更升溫，但義大利媒體日前突然報導台灣歐洲唯一友邦梵蒂岡遭北京 施壓與台斷交，吳釗燮在這個時間出訪，太過巧合，除了訪友，也引發固邦的聯想。

過去捷克參議長訪台，北京抗議，這次換成吳釗燮出國訪問，台灣在國際或外交上有大動作，多半會有、也希望有美國 在背後支持，美國近期雖和北京維持對抗態勢，但態度放軟許多，美國總統拜登和中國國家主席習近平9月通話，雙方也敲定年底將舉行領導人視訊峰會。台灣應該要思考的是，兩強對壘、美國大玩兩手策略的情勢中，我們的外交動作程度應該做到哪裡？

台灣和中東歐幾個國家近來交往不斷，彼此關係似獲升溫，台灣大打口罩外交，捷克、斯洛伐克、波蘭相繼捐贈台灣疫苗，但除了和新朋友往來，對邦交國也不能鬆懈。

蔡總統的雙十國慶談話有學者解讀為「拒絕中國」敘事，拜登在脫口秀節目上直接表示會軍事保台，北京雖無強烈反應，但一連串發展下來突然有外媒暴露中國大陸對梵蒂岡的施壓，絕非巧合，再加上教宗方濟各上任後致力和中國大陸接觸，這次外媒的報導也是外交部門應該重視的訊號。

台灣外交處境特別，外交部長訪問非邦交國，過去不會特別公開說，吳釗燮這次高調訪歐，對梵蒂岡釋放的外交訊號進行危機處理是必須的。只是現在兩岸外交戰及疫情尚未消失，外長主動出擊也帶有濃濃政治味；然而，若在外交上無法有所突破，反而引來對岸更大的反撲，恐怕得不償失。