我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」

記者徐偉真／台北26日電
外交部長吳釗燮訪問斯洛伐克和捷克兩國，但羅馬行程生變。（記者曾原信／攝影）
外交部長吳釗燮訪問斯洛伐克和捷克兩國，但羅馬行程生變。（記者曾原信／攝影）

外交部長吳釗燮前天晚間啟程前往歐洲，將訪問斯洛伐克和捷克兩國。就在台梵邦交又引外界關切之際，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）日前宣布，吳釗燮將於29日赴義大利羅馬參與G20應對會議，但外交部發言人歐江安昨指出，吳此次訪歐行程十分緊湊，且須配合各國防疫規定，因此不克親自出席，將設法以電話或視訊向聯盟成員致意。

「對華政策跨國議會聯盟」18日發布新聞稿表示，將在G20羅馬峰會前召開會議，敦促各國對北京政府採更強硬立場，邀集包括吳釗燮、西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁、前香港立法會議員羅冠聰等人參與；不過新聞稿所列名單，吳釗燮名字旁標註「virtual」，代表吳將以視訊或其他虛擬方式參與。

吳釗燮前晚在外交部推特上傳準備登機的照片，並表示台灣、捷克及斯洛伐克，因天鵝絨革命及野百合學運而緊密相連，同樣渴望自由、人權和法治。他很榮幸訪問這兩個夥伴國家，並一起合作使世界更美好，「團結讓我們成為不可阻擋的良善力量」。

歐江安表示，吳釗燮應斯洛伐克「全球安全智庫」（GLOBSEC）邀請，將於26日在首次舉辦的台灣論壇上發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」。接著將轉往捷克首都布拉格訪問，接受參議長韋德齊頒發「國際貴賓獎項」銀質獎章，也將會晤布拉格市長賀瑞普，另應邀參加由捷克國家科學院（Czech Academy of Science）亞非研究所及知名智庫「解析中國」（Sinopsis）共同舉辦的研討會。

台灣 義大利 北京

上一則

新聞評論／民進黨「護主權」？淪綠色「遮羞布」

下一則

陳時中坦言高端打不完 擬捐贈援外

延伸閱讀

中方指聯大2758號決議是糾正不公 台外交部回應

中方指聯大2758號決議是糾正不公 台外交部回應
台入CPTPP 秘魯、越南是難關

台入CPTPP 秘魯、越南是難關
吳釗燮將出訪歐洲 中外交部威脅：將採取正當必要措施

吳釗燮將出訪歐洲 中外交部威脅：將採取正當必要措施
主動出擊？捷克政局鬧空窗 吳釗燮臨時決定出訪

主動出擊？捷克政局鬧空窗 吳釗燮臨時決定出訪

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點