台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」

外交部長吳釗燮訪問斯洛伐克和捷克兩國，但羅馬行程生變。（記者曾原信／攝影）

外交部長吳釗燮前天晚間啟程前往歐洲，將訪問斯洛伐克和捷克兩國。就在台梵邦交又引外界關切之際，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）日前宣布，吳釗燮將於29日赴義大利 羅馬參與G20應對會議，但外交部發言人歐江安昨指出，吳此次訪歐行程十分緊湊，且須配合各國防疫規定，因此不克親自出席，將設法以電話或視訊向聯盟成員致意。

「對華政策跨國議會聯盟」18日發布新聞稿表示，將在G20羅馬峰會前召開會議，敦促各國對北京 政府採更強硬立場，邀集包括吳釗燮、西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁、前香港立法會議員羅冠聰等人參與；不過新聞稿所列名單，吳釗燮名字旁標註「virtual」，代表吳將以視訊或其他虛擬方式參與。

吳釗燮前晚在外交部推特上傳準備登機的照片，並表示台灣 、捷克及斯洛伐克，因天鵝絨革命及野百合學運而緊密相連，同樣渴望自由、人權和法治。他很榮幸訪問這兩個夥伴國家，並一起合作使世界更美好，「團結讓我們成為不可阻擋的良善力量」。

歐江安表示，吳釗燮應斯洛伐克「全球安全智庫」（GLOBSEC）邀請，將於26日在首次舉辦的台灣論壇上發表專題演講，探討主題為「疫情之後：韌性與全球經濟合作」。接著將轉往捷克首都布拉格訪問，接受參議長韋德齊頒發「國際貴賓獎項」銀質獎章，也將會晤布拉格市長賀瑞普，另應邀參加由捷克國家科學院（Czech Academy of Science）亞非研究所及知名智庫「解析中國」（Sinopsis）共同舉辦的研討會。