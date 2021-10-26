義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交

教宗方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場與中國教友握手。（歐新社）

義大利媒體24日引述教廷匿名外交高層指出，北京 要求教廷與台灣 斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，北京未同意，情勢陷入僵持。台灣外交部發言人歐江安昨天表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

中央社報導，義大利最大報晚郵報資深記者佛朗哥24日以半版篇幅專論台灣問題，強調在美中對峙下，教宗方濟各為了台灣問題，承受北京很大壓力。梵蒂岡內部近幾個月非常憂慮台海軍事衝突升高，認為局面「非常危急」，擔憂新冷戰一觸即發，台灣恐因此喪失獨立自主地位。

報導指出，一位教廷核心外交官首度對梵中台關係提出明確框架，北京向教廷要求關係正常化的前提，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則持續回應中方，希望能先在北京設立教廷駐中國 大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

聖彼得大教堂廣場幾步路之遙，就能看見中華民國駐梵蒂岡大使館的國旗飄揚。（本報資料照片）

教廷匿名官員說，因為教廷在大陸派駐使節這步一直未實現，只能持續維持現狀，希望局面不要變得更壞。

報導指出，教廷三年前與北京簽署主教任命協議，想解決大陸天主教分裂危機，教廷認為，放任北京繼續任命效忠政府的主教，會讓大陸地下教會更分崩離析，雖然梵中協議內容並不對等，也讓教廷備受外界抨擊，但教廷認為相對「裂教」問題，其他損失是次要的。

報導指出，教廷目前處境比三年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨著大陸崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國在各地結盟抗中形勢明顯，讓教廷「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中方維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。

歐江安表示，教廷曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」處理教務議題，不涉及政治事務，台灣政府多次說明，希望該協議能有助改善中國日益嚴重的箝制宗教自由問題；但種種情勢顯示，中國地下教會遭受更嚴重的脅迫打壓，各種逼迫的手段變本加厲，中國宗教自由及人權狀況每下愈況。

歐江安並說，教宗今年7月進行手術，有多達92國政要慰問，教廷官網感謝名單上，蔡英文總統列名首位，雙十國慶，教宗也特別致略蔡總統，為台灣人民與和平繁榮由衷祈福，這些都是台灣與教廷邦誼友好的實證。