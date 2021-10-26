我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交

台灣新聞組／台北26日電
教宗方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場與中國教友握手。（歐新社）
教宗方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場與中國教友握手。（歐新社）

義大利媒體24日引述教廷匿名外交高層指出，北京要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，北京未同意，情勢陷入僵持。台灣外交部發言人歐江安昨天表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

中央社報導，義大利最大報晚郵報資深記者佛朗哥24日以半版篇幅專論台灣問題，強調在美中對峙下，教宗方濟各為了台灣問題，承受北京很大壓力。梵蒂岡內部近幾個月非常憂慮台海軍事衝突升高，認為局面「非常危急」，擔憂新冷戰一觸即發，台灣恐因此喪失獨立自主地位。

報導指出，一位教廷核心外交官首度對梵中台關係提出明確框架，北京向教廷要求關係正常化的前提，就是教廷必須與台灣斷交，教廷則持續回應中方，希望能先在北京設立教廷駐中國大使館，之後再慢慢審視教廷與台灣的關係。

聖彼得大教堂廣場幾步路之遙，就能看見中華民國駐梵蒂岡大使館的國旗飄揚。（本報資料...
聖彼得大教堂廣場幾步路之遙，就能看見中華民國駐梵蒂岡大使館的國旗飄揚。（本報資料照片）

教廷匿名官員說，因為教廷在大陸派駐使節這步一直未實現，只能持續維持現狀，希望局面不要變得更壞。

報導指出，教廷三年前與北京簽署主教任命協議，想解決大陸天主教分裂危機，教廷認為，放任北京繼續任命效忠政府的主教，會讓大陸地下教會更分崩離析，雖然梵中協議內容並不對等，也讓教廷備受外界抨擊，但教廷認為相對「裂教」問題，其他損失是次要的。

報導指出，教廷目前處境比三年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨著大陸崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國在各地結盟抗中形勢明顯，讓教廷「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中方維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。

歐江安表示，教廷曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」處理教務議題，不涉及政治事務，台灣政府多次說明，希望該協議能有助改善中國日益嚴重的箝制宗教自由問題；但種種情勢顯示，中國地下教會遭受更嚴重的脅迫打壓，各種逼迫的手段變本加厲，中國宗教自由及人權狀況每下愈況。

歐江安並說，教宗今年7月進行手術，有多達92國政要慰問，教廷官網感謝名單上，蔡英文總統列名首位，雙十國慶，教宗也特別致略蔡總統，為台灣人民與和平繁榮由衷祈福，這些都是台灣與教廷邦誼友好的實證。

台灣 北京 中國

上一則

批蔡「4個堅持」扭曲 朱立倫：執政後光復節列國定假日

延伸閱讀

中國本土疫情持續升溫 北京、內蒙紛下「禁足」令

中國本土疫情持續升溫 北京、內蒙紛下「禁足」令
全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名

全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名
專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感
打麻將5染疫 北京2人遭刑事調查

打麻將5染疫 北京2人遭刑事調查

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點