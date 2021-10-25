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朱立倫：蔡總統說中華民國72年是扭曲加入聯合國的歷史

記者劉宛琳／台北25日電
國民黨主席朱立倫。(記者陳正興／攝影)
國民黨主席朱立倫。(記者陳正興／攝影)

聯合國通過「第2758號決議」50周年，中共駐聯代表表示台灣無權參與聯合國，不過美方代表卻說中共濫用該決議在國際上排擠台灣。國民黨主席朱立倫表示，蔡總統應該大聲說出中華民國曾經在聯合國成為唯一代表席次，更是聯合國創始會員國；如果只講中華民國台灣72年，就是扭曲歷史。

朱立倫表示，今天正好是台灣光復76周年，蔡總統應該大聲說出中華民國曾經在聯合國成為唯一代表席次，而且中華民國是聯合國創始會員國，這段歷史也不容許抹滅，是存在於全世界的，如果蔡總統只講中華民國台灣72年，「你自己就已經扭曲歷史、扭曲了當時我們加入聯合國成為創始會員國」，一直到1972年才退出聯合國，這些都是事實也是歷史。

朱立倫說，中華民國作為世上主權獨立的國家，對於2300萬民眾來講，當然有權參加國際組織，有權針對大家關心的WHO、氣候變遷或相關重要民生議題，讓國際聽到中華民國的聲音，這些都是好事，但要透過務實溝通，爭取國際支持後，獲得真正參與才是重點。

針對10月22日美、台外交官曾進行視訊會議，並力挺台灣以觀察員身份進入世衛。朱說，美國長期以來都支持台灣成為WHO的觀察員，或一些重要國際民生組織，他也很感謝，但台灣還要積極爭取更多國際支持，才有辦法成為事實，重要的還有兩岸之間溝通，也很重要。

台灣 聯合國 中共

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