我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

數位證明可能承認陸疫苗 陳時中：除非證據效果不足

記者邱宜君／台北25日電
衛生福利部部長陳時中（右）25日到立法院衛環委員會列席報告，民進黨籍立委賴惠員追問數位疫苗認證是否會承認中國疫苗。（取材自國會頻道）
衛生福利部部長陳時中（右）25日到立法院衛環委員會列席報告，民進黨籍立委賴惠員追問數位疫苗認證是否會承認中國疫苗。（取材自國會頻道）

春節將至，許多完整接種兩劑疫苗之民眾要返鄉過節，現行規定要求集中檢疫或入住防疫旅館14天，面臨一房難求窘境，各界呼籲政府速建立數位疫苗認證並鬆綁檢疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，數位認證已採歐洲模式規畫完成，「WHO認證的疫苗都在考慮之內」，外館正在尋求雙邊認證；另有考慮春節改採居家隔離，但仍有擔憂，細部規畫位在兩周內公布。

陳時中今到立法院衛環委員會列席報告，詢答時民進黨籍立委賴惠員追問，國藥、科興等大陸疫苗，台灣電子疫苗證明是否可以採認？陳時中表示，疫苗認證分為可信度、有效度兩大考量，認證就是「原則會納入，例外會排除。」

陳時中表示，原則就是台灣有EUA、有打的疫苗的品牌都會認證，再者是ＷHO及國際上認可的疫苗，也在考慮之內。至於例外，是因為台灣通過的疫苗，效果相對清楚，WHO通過的其他疫苗，因為已通過一段時間，台灣也沒有打，因此要觀察「突破性感染」發生的情形，除非有證據顯示效果不足，才會予以排除。

美國明天將審查BNT疫苗5到11歲是否適用，可能於11月上旬開打。賴惠員關心目前對於兒童疫苗的整備情形，陳時中表示，要觀察美國施打一定量、一定時間，才研議相關規畫。美國與台灣情況不同，美國因疫情嚴峻，兒童染疫風險較大但重症風險低；台灣疫情平緩得多，但他強調「疫苗都會準備起來」。

賴惠員也關切到還有7萬人意願登記為非AZ不打，但還沒打第一劑，由於目前AZ疫苗相對充裕，還有700多萬劑，建議是否直接開放這些人趕快接種？陳時中表示，仍希望大家「有什麼就打什麼」，如果這麼堅持AZ，政府也希望能滿足，不過單選一劑者多半錯過多次預約各種品牌的機會，這樣的人多少有疫苗猶豫心理，希望盡量鼓勵出來接種。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

規模6.5 連2強震撼動全台 落石砸人車 有人穿內褲奔逃

下一則

朱立倫：蔡總統說中華民國72年是扭曲加入聯合國的歷史

延伸閱讀

台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」

台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成

開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成
春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常