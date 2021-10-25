教科書醜化光復節挑撥學生認同 學者不齒

10月25日為台灣光復節，但台灣教科書不僅淡化甚至醜化光復節。圖為2017年國民黨紀念光復節活動。（本報資料照片）

今天是台灣 光復節76周年紀念日，這個有意義的日子在台灣人心中卻逐漸黯淡。根據學者整理，教科書中的台灣光復節內容，完全不見「光復」二字，淡化也就算了，還醜化、異化這段歷史，令人不齒。

台北中國 時報報導，1945年10月25日，中華民國國民政府在台北舉行受降典禮，接受二戰戰敗的日本 投降，台灣從日本殖民統治中獲得解放，回歸中華民國。次年台灣省行政長官陳儀宣布受降日為「台灣光復節」。這一天對台灣有特殊歷史意義；不料民進黨主政後，以「周休二日制上路」為由，自2001年起台灣光復節不放假，國民黨重新執政時也沒有積極恢復，以至於20年來許多台灣人早已淡忘這個紀念日。

報導指出，目前的教科書不但淡化，甚至還醜化、異化台灣光復節。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說，國一下的翰林版本關於台灣光復的全文是：民國34年8月，日本宣布無條件投降，第二次世界大戰結束，台灣、澎湖由中華民國接收與治理。政府設台灣省行政長官公署，任命陳儀為台灣省行政長官，行政長官握有行政、軍事大權，類似日治時期的台灣總督。配照圖說是：「慶祝台灣光復／台灣人民歡欣鼓舞，迎接戰爭結束。但從方向反置的國旗也能看出台灣人對中華民國的陌生。」

南一版高中版台灣史關於台灣光復的全文是：國民政府於1945年10月接收台灣。同年，中國大陸來台人數近8000人，其中多為來台處理接收事務的官員、軍公教人員和眷屬，一般通稱他們為「外省人」。

吳昆財痛批，台灣光復節，國小不教，國高中的內容如上，學生如何有感？淡化也就算了，還醜化、異化這段歷史，台灣光復懸掛國旗是大事，瑕不掩瑜，翰林版卻把這種圖說當成史論，以孤證當作台灣民眾對中華民國感到陌生的證據。歷史學最忌諱孤證，所謂「孤證不立」，不能用單一事物推論通則；編書者卻用一張照片挑撥學生們對中華民國的認同，以討好當權者，令人不齒。

本報系聯合報評論文章指出，民進黨政府不談光復，主要關鍵還是在「去中化」，不願承認日本是向中華民國投降，不願承認台灣「回到祖國懷抱」，為了獨派立論奠基，一定要強調「台灣地位未定論」，才會有「台灣人應尋求獨立」的立論基礎。

因此，曾經有所謂去除「大中國思考」的「光復說」，採取「中性」的「終戰」說，也讓外國人難以理解，曾經被日本殖民50年的台灣，和日本之間有極複雜的情感，而非一般被殖民國的強烈情緒反應，如南韓對日本，這也說明了台灣內部所謂「歷史情感」的複雜性，「抗日」與「親日」的文化感情，也左右了不同台灣人歷史記憶或政治選擇。

也正因為這樣複雜的情愫，民進黨政府的「轉型正義」只從日本投降開始算起，要追究國民黨自1949年日本投降開始的「不公不義」，絕不論日本殖民時代欺壓台灣人的「不公不義」。