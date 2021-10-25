我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

教科書醜化光復節挑撥學生認同 學者不齒

台灣新聞組／台北25日電
10月25日為台灣光復節，但台灣教科書不僅淡化甚至醜化光復節。圖為2017年國民黨紀念光復節活動。（本報資料照片）
10月25日為台灣光復節，但台灣教科書不僅淡化甚至醜化光復節。圖為2017年國民黨紀念光復節活動。（本報資料照片）

今天是台灣光復節76周年紀念日，這個有意義的日子在台灣人心中卻逐漸黯淡。根據學者整理，教科書中的台灣光復節內容，完全不見「光復」二字，淡化也就算了，還醜化、異化這段歷史，令人不齒。

台北中國時報報導，1945年10月25日，中華民國國民政府在台北舉行受降典禮，接受二戰戰敗的日本投降，台灣從日本殖民統治中獲得解放，回歸中華民國。次年台灣省行政長官陳儀宣布受降日為「台灣光復節」。這一天對台灣有特殊歷史意義；不料民進黨主政後，以「周休二日制上路」為由，自2001年起台灣光復節不放假，國民黨重新執政時也沒有積極恢復，以至於20年來許多台灣人早已淡忘這個紀念日。

報導指出，目前的教科書不但淡化，甚至還醜化、異化台灣光復節。嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說，國一下的翰林版本關於台灣光復的全文是：民國34年8月，日本宣布無條件投降，第二次世界大戰結束，台灣、澎湖由中華民國接收與治理。政府設台灣省行政長官公署，任命陳儀為台灣省行政長官，行政長官握有行政、軍事大權，類似日治時期的台灣總督。配照圖說是：「慶祝台灣光復／台灣人民歡欣鼓舞，迎接戰爭結束。但從方向反置的國旗也能看出台灣人對中華民國的陌生。」

南一版高中版台灣史關於台灣光復的全文是：國民政府於1945年10月接收台灣。同年，中國大陸來台人數近8000人，其中多為來台處理接收事務的官員、軍公教人員和眷屬，一般通稱他們為「外省人」。

吳昆財痛批，台灣光復節，國小不教，國高中的內容如上，學生如何有感？淡化也就算了，還醜化、異化這段歷史，台灣光復懸掛國旗是大事，瑕不掩瑜，翰林版卻把這種圖說當成史論，以孤證當作台灣民眾對中華民國感到陌生的證據。歷史學最忌諱孤證，所謂「孤證不立」，不能用單一事物推論通則；編書者卻用一張照片挑撥學生們對中華民國的認同，以討好當權者，令人不齒。

本報系聯合報評論文章指出，民進黨政府不談光復，主要關鍵還是在「去中化」，不願承認日本是向中華民國投降，不願承認台灣「回到祖國懷抱」，為了獨派立論奠基，一定要強調「台灣地位未定論」，才會有「台灣人應尋求獨立」的立論基礎。

因此，曾經有所謂去除「大中國思考」的「光復說」，採取「中性」的「終戰」說，也讓外國人難以理解，曾經被日本殖民50年的台灣，和日本之間有極複雜的情感，而非一般被殖民國的強烈情緒反應，如南韓對日本，這也說明了台灣內部所謂「歷史情感」的複雜性，「抗日」與「親日」的文化感情，也左右了不同台灣人歷史記憶或政治選擇。

也正因為這樣複雜的情愫，民進黨政府的「轉型正義」只從日本投降開始算起，要追究國民黨自1949年日本投降開始的「不公不義」，絕不論日本殖民時代欺壓台灣人的「不公不義」。

台灣 日本 中國

上一則

新聞眼／下台說未熄火 陳其邁又中「迴力鏢」

延伸閱讀

中國推戰略重組 打造世界級稀土巨擘

中國推戰略重組 打造世界級稀土巨擘
台灣宜蘭6.5強震也驚動沖繩 日氣象廳測得震度2級

台灣宜蘭6.5強震也驚動沖繩 日氣象廳測得震度2級
大屋頂下／中華民國的出生證書 辛亥革命 兩岸你丟我撿

大屋頂下／中華民國的出生證書 辛亥革命 兩岸你丟我撿
央視公布中俄艦隊通過日本津輕海峽畫面 全程日機伴飛

央視公布中俄艦隊通過日本津輕海峽畫面 全程日機伴飛

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
美國總統拜登表示，若中國攻打台灣，美國會保衛台灣。(路透)

中國如武力攻台 拜登：美國會捍衛台灣

2021-10-21 22:15
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
前副總統呂秀蓮拿出昔日投稿聯合報的剪報。記者邱德祥攝影

呂秀蓮：蔡英文是華獨 不是台獨

2021-10-21 16:26
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常