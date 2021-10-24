冷眼集／台灣別成為中美的下一個「長津湖」

大陸十一前夕上映的「長津湖」，票房亮眼。(取自電影長津湖微博)

一部描述1950年韓戰期間，中國人民志願軍如何在裝備與物資對比懸殊下，憑藉著「鋼鐵意志和英勇無畏的戰鬥精神」，就將狂妄而輕敵的美軍打到落荒而逃的中共百年黨慶獻禮大片—長津湖 ，在當前大陸演藝圈一片肅殺的氛圍中創下了驚人的成績。

長津湖在大陸「十一」長假前一天上映，僅20天票房就突破人民幣50億元。但這並非正常市場機制下的結果。電影上映後，網路就傳出1份中共江蘇省委宣傳部的通知，要求文化系統各部門各單位，領導幹部要帶頭走進電影院 ，並積極動員親友同事觀影。

之後又傳出，河南一所高中安排500多名學生一起看電影。為了讓學生體驗影片裡志願軍在零下40度的酷寒中戰鬥，只能啃著硬邦邦的「凍土豆」（馬鈴薯）充飢的艱苦，學校還發給學生冷凍馬鈴薯品嚐。

報導稱，學生們邊流淚邊吃著難以下嚥的凍土豆說，「覺得戰士們真的很偉大」，「會更加珍惜現在的安逸生活」。但學校此舉引發不少家長的不滿，質問「吃壞（肚子）咋辦？」

這些事件都顯示，長津湖賣座的背後有著官方的力挺。即便如此，高票房還是反映出大陸當前反美情緒與民族主義升高的社會氛圍。這從同樣在「十一」上映的另一部愛國電影—「我和我的父輩」，票房超過人民幣13億元也能看出。

但相比於宣揚「抗美援朝」精神的電影受到追捧，更有意思的是，大陸民間在同一時間發出的各種與主旋律不同調的聲音。像是財經雜誌前副主編羅昌平就在微博發文，質疑大陸當年介入韓戰的「正義性」。

羅昌平很快就被公安以「涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」為名逮捕，而在今天的中國大陸，像羅昌平這樣膽敢挑戰官方說法的人已是極少數，更多的人只能透過各種迂迴方式表達自己的不認同。

美國公共電視服務網2016年底推出的紀錄片「長津湖戰役」，「11」期間就突然在微信被瘋傳，似乎有那麼1群人，希望讓更多大陸民眾能從當年美國參戰老兵的口述及當年戰場紀實影像，從另一角度認識這段歷史。

長津湖觀影人次早已破億，至於看過長津湖戰役紀錄片的人有多少就無從得知。但有網友稱，這部電影已經將大陸民眾分成了兩派：看電影的和看紀錄片的。

關於中美這場慘烈的戰役，台灣 感興趣的人相信不多。但或許台灣民眾該認知到的是，這場戰役的戰場—長津湖，並不在中美兩國的國土上，而是在朝鮮半島的東北部。然而，不管是大陸的電影或美國的紀錄片，家園慘遭兩國砲火蹂躪的朝鮮民眾，都不是被關注的對象。因此，無論中美關係最終走向何方，重要的是，台灣都不應成為兩強的下一個「長津湖」。