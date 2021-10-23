大屋頂下／中華民國的出生證書 辛亥革命 兩岸你丟我撿

辛亥革命與孫中山原是兩岸的連結，但在這個雙十節脫鉤。

中華人民共和國建政72年。國家主席習近平談話，高度讚頌孫中山，又肯定三民主義的歷史願景，主持紀念「彪炳千古」的辛亥革命110周年。但中華民國總統蔡英文 談話，未提辛亥革命、孫中山及三民主義，卻一再強調「72年來的中華民國」；好像這個中華民國不是來自110年前的辛亥革命與孫中山，她篡改了中華民國的出生證書。

習近平的談話，至少出現兩個缺口。

一、辛亥革命如何與今日的中共 嫁接：若與2016年孫中山150歲誕辰紀念談話作一對照，兩次習都強調，中共是孫中山革命事業最堅定的支持者，最忠誠的合作者，最忠實的繼承者。並稱，中共已實現「孫中山先生未竟之志」。

2016年談話說，將以更接近中華民族偉大復興的目標來「告慰孫中山先生」。今次則逕稱：「辛亥革命永遠是中華民族偉大復興征程上一座巍然屹立的里程碑。」

這是一個理論的大躍進。似在指出，「中華民族偉大復興」的工程，始自辛亥革命，始自孫中山，經過歷史「螺旋式上升，波浪式前進」，就連結上中共今日推動的「中華民族偉大復興」。建立了傳承，也奠定了譜系。

說孫是中華民族偉大復興的里程碑，這應是春秋之筆。但要將孫的志業與今日的中共嫁接，則不免有方鑿圓枘之處。

2016年談話，習只提到「十月革命爆發，馬克思列寧主義傳入中國」，即未再展開，而將中共的路線定位在「中國特色社會主義」上。

然而，今次談話則對馬列路線顯著展開，一直談到「繼續推進馬克思主義中國化時代化」，甚至將談話主題突然轉向「必須堅持和加強黨的全面領導…核心作用」。至此，從孫中山猛然轉到了黨帝制，聽眾都聽得出來，跑題了。

孫中山的理論與中共的論述是有交集，如孫曾說過「民生主義就是社會主義，又名共產主義」。但民生主義只是三民主義的局部，中共所避諱的是孫中山的核心主張民主政治，亦即「民權主義」。政府有五項治權，行政、立法、司法、監察、考試，分立又制衡。人民有四項政權，選舉、罷免、創制、複決。這恐怕才是中共這位自居繼承者應當面對的「孫中山未竟之志」吧。

此種嫁接的誤差，顯示中共政治論述的缺口。因為，總不能說，孫中山的遺志是要實現黨帝制，是要「繼續推進馬克思主義中國化時代化」吧？

二、「一國兩制」又回來了：兩岸情勢丕變。2020及2021年，在中共兩會涉台報告連續兩次未見「一國兩制」四字。且自今年兩會後的國台辦談話中，「一國兩制」也消失了逾半年。

由於香港的「垂範」，已使「一國兩制」在台灣 成為過街老鼠。因此，「一國兩制」在中共官方涉台論述中消失了一年半，應當有其原因；於是，在一年半後的此時又回到習近平之口，恐怕就更應有個說法吧。

用這惡名昭彰四個字作為對台政策的「基本方針」，不啻形同就此熄滅了兩岸互動的一切動能，且不說究竟現實與否，恐怕連此次談話強調的「統一戰線」都談不上吧。

不禁想問：中共中央還有人懂兩岸嗎？

中共紀念辛亥革命110年，歌頌「辛亥革命是中華民族偉大復興的里程碑」，也就應承認中華民國正是一座實體的里程碑。因此，後來在中華民國法統下，蔣介石領導抗日戰爭勝利，使中國晉升五強之列，廢除了不平等條約，也理當視為「中華民族偉大復興的里程碑」。亦因此，中華民國今日在台灣的民主成就更無疑正是「實現了孫中山先生未竟之志」，尤其應當視為一座「中華民族偉大復興征程」上的光榮里程碑。

如此，中共所稱中華民族的偉大復興，就絕無理由以消滅中華民國為目標。

再看蔡團隊的雙十談話。中共高度禮讚辛亥革命與孫中山，除了對台統戰，亦在試圖嫁接孫中山與辛亥精神，以提升中共的內涵與形象。因此可知，在兩岸互動中，台灣若持「辛亥革命／孫中山／三民主義／中華民國」此一體系，其實具備三觀的優勢。

但蔡團隊卻將國家論述肢解為「72年來的中華民國」。當習近平追念110年前辛亥革命及「亞洲第一個共和制國家」時，游錫堃卻將台灣今日的民主成就片面歸功於一百年前的林獻堂及蔣渭水（其實，林蔣二人皆師法孫中山）。試問：當國慶大會中儀隊演奏陸軍軍歌（黃埔軍校校歌）時，難道他也會指這支「國軍」是發源於朱一貴、林少貓？

主張「72年來的中華民國」，一個在精神意義上割棄辛亥革命、孫中山、三民主義的「借殼台獨兩國論」，如何能用「中華民國」的殼與中共抗衡？

蔡政府的國慶主題是：「民主大聯盟，世界加好友。」亦即，強調台灣的民主與國際支援。這裡也有兩個缺口：

一、在蔡政府操作下，所謂民主就是台獨，台灣今日已無主張與中國大陸和平競合的民主。

其實，兩岸之間的「仇恨或和平／衝突或互惠／零和或雙贏」，如蔡英文所說，原本只是「路徑手段的不同」，但在蔡團隊的操作下，卻成了「無限上綱的意識形態之爭」。蔡英文的民主只是台獨的民粹民主，台灣人其實已無追求「兩岸和平」的民主了。

二、台灣必須爭取國際支援，但仍應以維持兩岸和平為主要工作。如今，一方面惡化兩岸關係，又一方面爭取國際支援，難道是拿到了空白支票？

蔡團隊的實際操作，是把14億人挑弄得咬牙切齒，卻將台灣的命運託付給「無條約的民主聯盟」（游錫堃語），這是不是異想天開？

蔡英文發表「四個堅持」，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，儼然是中華民國的捍衛者。那麼，蔡英文也應正告：中華民國與台獨互不相容。

這樣的中華民國，才是真正的中華民國。

辛亥革命110周年，蔡英文原本可用中華民國來與習近平的中華人民共和國較量，看誰真正能體現辛亥革命與孫中山的精神。但是，卻出現了蔡英文丟，習近平撿的局面。

中共將蔡英文的「七十二年來的中華民國」，視為「割裂歷史」。則中共未能正視由辛亥革命延續至今的中華民國，也是「割裂歷史」。

《大屋頂下》屢申，兩岸問題不是「國共內戰遺留」，而是「辛亥革命遺留」。深義在焉。