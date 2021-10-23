新聞評論／俄羅斯對台海新表態 另有利益考量

圖中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行實兵演練。（中新社）

台海情勢已是全世界的熱點話題，作為歐亞大國，俄羅斯 自不能缺席，必須要彰顯自己的存在，近來不僅總統與外長相繼發言，俄羅斯艦隊也登上了東亞的舞台。

台灣 議題原本被認為是中國 內政，俄羅斯向來不發言，但是外長拉夫羅夫12日表示，俄羅斯認為台灣是中華人民共和國的一部分，始終並將繼續以此為出發點制定對外政策，更重要的是，他強調，俄羅斯支持北京為統一台灣而進行的合法努力。

全球衝突焦點 俄國選邊站

外界立即解讀為，拉夫羅夫並未言明莫斯科希望中國的統一是和平漸進的，而在當前形勢下，俄很可能是在支持北京武力統一台灣。比較莫斯科先前的官方論調，拉夫羅夫的最新表態更為強硬「親中」，再度確認了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的事實。

北京對此表示讚賞肯定，外交部發言人說，中方高度讚賞拉夫羅夫外長有關涉台表態，中方也堅定支持俄方為維護主權和政權安全付出的努力。

或許是擔心外界過分解讀，俄羅斯總統普亭次日在記者會上被問到此事時，他進一步解釋，北京「不需要動武」，「中國透過增強經濟潛力，就能達成國家目標（指統一）。我不認為有發生軍事衝突的可能」。

俄羅斯此刻表態可堪玩味，由於台海現在上升為全球衝突的焦點，美中對抗正在把越來越多的國家捲入，目前澳洲、日本與印度是堅決站在美國同盟這邊，東南亞各國與南韓保持中立，俄羅斯的發言是刻意顯示與北京站在同一邊。

除了發言之外，還有實際行動，18日解放軍和俄羅斯轄下各五艘軍艦，聯合編隊首次通過了日本本州和北海道之間的津輕海峽，中方專家表示，中俄海軍在完成「海上聯合2021」演習後，進行了聯合戰略巡航，未來將會常態化，而且是對「某些域外及周邊國家」提出嚴正的警告。

三強角力 美挑撥中俄關係

從軍事意義上來說，這當然是對美英、美加等聯合艦隊，通過台灣海峽的反制，俄方專家還強調，「這表明如果國際局勢嚴重惡化，中俄將共同應對。」雙方在國防領域一直開展合作，進行聯合軍演。

而且針對金融時報報導中國「試射極音速飛彈，美方表示應該要將中國列入軍備控制談判，俄羅斯總統新聞秘書在19日回應表示，「我們與中國是同盟關係（We have allied relations with China），中國在發展自己的軍隊，未超出義務範圍，對俄羅斯不構成威脅。

但是嚴格來說，這並不代表俄羅斯與中國是同盟；中俄關係這20幾年來經歷了：友好國家、夥伴關係國家、戰略協作夥伴關係國家、全面戰略協作夥伴關係國家、新時代全面戰略協作夥伴關係國家等五個階段，形容詞越加越多，但總還不是軍事同盟，中俄都認為，不針對第三者的合作關係，符合現在的需求。

老實說，第三者指的就是美國，俄羅斯認為如果與中國結盟，將會斷絕美國「聯俄制中」的嘗試，不符合莫斯科利益，克里姆林宮還不時炫耀與美國的關係，其發言人20日就表示，普亭與美國總統拜登很可能在今年年底前，舉行自6月以來的第二次高峰會。

反觀中國，雖然美中對抗加劇，但毛鄧都明確表示過「絕不稱霸，也絕不結盟」，結盟也影響中國在第三世界的形象，所幸不結盟並不影響雙方軍事合作，今年中國邀請俄羅斯東部戰區部隊到寧夏青銅峽演習，中俄在探測月球與火星上合作，普亭還承諾要幫助中國建立飛彈預警系統。

美國目前極力挑撥離間中俄關係，譬如炒作中國威脅俄羅斯，把遠東地區的開發，認定為中國的「入侵」，或是俄羅斯如何、如何的占了賣中國天然氣的便宜，但目前美國對兩國的壓力，還是讓兩國關係特別緊密。

俄吞併克里米亞 北京至今沒承認

可是這並不能得到「俄羅斯會軍事協助中國武力統一台灣」的結論，眼前的例證就是俄羅斯併入克里米亞；中國有些人羨慕得要死，認為「俄羅斯付出這樣小的代價，卻取得了這樣一個完勝的結果」，可是俄羅斯付出的經濟代價不算小，至今仍在遭受國際制裁，這是北京在羨慕之餘，所必須考量的。

此外，克里米亞歸併俄羅斯，全世界僅有八國承認，連中國自己都還沒有承認，主要原因是克里米亞雖經公投先獨立、後併入俄羅斯，但並沒有經過原來母國烏克蘭的同意，國際法上是站不住腳的，雖然中俄是戰略夥伴，此例不可開，否則台灣、西藏、新疆，都在外人支持下，援例辦理，那還得了。

兼併台灣，是中國的核心利益，但作為「新時代全面戰略協作夥伴」的俄羅斯，是否會在武力統一時，給予中國強有力的支持，甚至不惜武力相挺，恐怕也會考慮莫斯科自己利益，未必靠得住。